Venta de puertos de CK Hutchison en Panamá genera cautela en el sector marítimo

La posible suspensión del acuerdo para la venta de los puertos de la hongkonesa CK Hutchison en Panamá, anunciada por medios chinos este 28 de marzo, ha provocado la incertidumbre respecto al futuro de las operaciones de los puertos.

Estaba pactado que CK Hutchison cediera el 90% de sus acciones a la administradora de inversiones estadounidense, BlackRock, una transacción en la que también se vería beneficiado su socio Terminal Investment Limited, filial de la naviera suiza Mediterranean Shipping Company (MSC).

La transacción se completaría el próximo 2 de abril, por un monto de 22,800 millones e incluiría 45 puertos a nivel global, incluidos los 2 panameños; pero el viernes se puso de manifiesto la incertidumbre para concretar el negocio.

Según medios internacionales como Agence France-Press (AFP), las autoridades chinas han expresado sus objeciones a la venta. También reportó que la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China dijo que revisará la transacción conforme a las leyes locales.

José Digeronimo, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, expresó cautela ante la situación. A pesar de la incertidumbre, cree que las operaciones en los puertos de Panamá no deberían verse alteradas en el corto plazo si no llegara a concretarse la venta.

“La tenencia del puerto realmente no debería tener mayor afectación (...). Para el sector marítimo, quien opere el puerto no tiene tanta importancia, siempre y cuando el puerto esté operando. Y nada de esto amenaza la operación del mismo puerto”, detalló Digeronimo.

Respecto a las consecuencias de que se ejecute, o no, el cambio del operador del puerto, Digeronimo explicó que “las consecuencias se verán a mediano o largo plazo, pero que en principio todo debe seguir igual”.

Por otro lado, el exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, explicó que es difícil especular sobre lo que motiva el retraso, pero que es probable que factores contractuales o de “debida diligencia” entre las partes puedan influir.

Sobre el futuro de los puertos, Quijano señaló que un eventual cambio podría generar ciertas alteraciones en las dinámicas de los operadores marítimos.

En cuanto a la posibilidad de que MSC entre a operar uno de los puertos, Quijano señaló que la naviera Maersk, principal usuario del Canal de Panamá “no se va a sentir cómodo con que MSC, que compite con ellos, le maneje sus contenedores”.

Quijano destacó que esto podría llevar a Maersk a reconsiderar que sus contenedores lleguen a puertos panameños, lo que podría llevarle a buscar otros puertos en el Pacífico, como en Colombia o México. No obstante, resaltó que estos cambios no se materializarían rápidamente y que primero hay que ver si la transacción entre CK Hutchison y BlackRock se concreta, o no.