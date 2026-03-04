Venta global de AES no altera participación del Estado panameño en la filial local

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sector eléctrico panameño se encamina a un reacomodo corporativo con la entrada de nuevos actores globales en la estructura de propiedad de AES, uno de los principales generadores del país. Aunque la operación ocurre a nivel internacional, el cambio implica que las operaciones locales de la empresa pasarán a estar controladas por un consorcio liderado por grandes fondos de infraestructura.

La multinacional energética AES Corporation acordó su venta a un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP), firma propiedad de BlackRock, y la sueca EQT, a través de su fondo EQT Infrastructure VI.

La transacción, valorada en $33,400 millones, incluidos aproximadamente $29,000 millones en deuda, es considerada una de las mayores adquisiciones en el sector energético y de infraestructura a nivel internacional. El acuerdo establece un pago de $15 por acción en efectivo, lo que representa un valor total del capital accionario de $10,700 millones.

El cierre de la operación está previsto para finales de 2026 o inicios de 2027 y está sujeto a aprobaciones regulatorias. Durante este año, AES continuará operando de manera independiente como empresa pública, desarrollando su negocio con normalidad.

“Consideramos esta transacción como una sólida oportunidad estratégica y, como empresa privada, estaremos mejor posicionados para acelerar el futuro de la energía, al tiempo que continuaremos brindando soluciones de energía confiables, asequibles y sostenibles a los clientes y comunidades a las que servimos”, manifestaron desde las oficinas con sede en Panamá.

Panamá: sin cambios en la estructura accionaria

En el caso de AES Panamá, la operación no implica modificaciones en su composición accionaria, de acuerdo con información compartida por la empresa a La Prensa.

La filial opera como empresa mixta en el sector eléctrico panameño, donde el Estado mantiene una participación del 49%.

Esto significa que el cambio de control ocurre en la casa matriz, pero no altera la participación de Panamá como socio en la operación local.

Con la transacción, los nuevos propietarios —fondos globales especializados en infraestructura— pasarán a controlar la corporación a nivel internacional, mientras que en Panamá se mantiene intacta la estructura societaria vigente.

El músculo de AES en Panamá

AES Panamá mantiene un peso determinante en el sistema eléctrico panameño.

Según datos de la Autoridad de Servicios Públicos (Asep), las empresas vinculadas directamente a AES concentran más del 23.7% de la capacidad instalada al cierre de 2025.

De ese total, AES Panamá, S. A. representa el 11.95%; AES Colón el 7.44%; y AES Changuinola el 4.34%.

Además, AES Panamá posee el 49% de Generadora Gatún, S. A., empresa que opera una planta de gas natural, considerada una de las más relevantes del parque térmico nacional. El 51% restante pertenece a Interenergy.

Tomando en cuenta su participación en Gatún y lo que dicha generadora representa en capacidad instalada, AES está vinculada con al menos el 30% de la capacidad instalada del país.

Capacidad instalada por empresa. LP\Asep

En el contexto general del sistema, la capacidad instalada en Panamá está compuesta principalmente por generación térmica (42%) e hidráulica (36%), seguida por fuentes fotovoltaicas (15%) y eólicas (6.56%).

Mercado eléctrico en el país.

El peso de AES la posiciona como uno de los principales actores privados del mercado eléctrico panameño, con una participación que ronda una cuarta parte del total instalado, lo que explica la relevancia local de cualquier cambio en la estructura accionaria de su casa matriz.