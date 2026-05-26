Venta de autos nuevos creció 14% entre enero y abril; estas fueron las marcas líderes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 21,717 autos nuevos fueron comercializados entre enero y abril. Las marcas asiáticas siguen ganando terreno en Panamá.

El mercado de vehículos nuevos en Panamá sigue pisando el acelerador. En el primer cuatrimestre de este año, es decir, de enero a abril, se comercializaron un totan de 21,717 unidades, una cifra que representó un incremento de 14% con respecto a 19,051 colocadas en el mismo período de 2025 según el reporte de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

En enero se vendieron 4,845 unidades, en febrero 5,087, en marzo marcó la cifra más elevada de este cuatrimestre para cerrar en 6,473 y en abril alcanzó a las 5,312 unidades.

“Con un promedio de más de 5,400 unidades vendidas por mes en el primer cuatrimestre, el comportamiento del mercado proyecta un panorama favorable para el resto de 2026, reflejando un inicio de año sólido para el sector automotriz panameño, con una demanda sostenida”, resalta el reporte de la ADAP.

En el acumulado de enero a abril la marca más vendida fue Toyota con 4,012 unidades, seguida de Hyunday con 2,691 unidades, KIA con 2,604, Suzuki 1,078, Geely 1,067 autos, Jetour 939 y Changan 788. Igualmente aparecen en la lista de las 10 marcas más vendidas Mitsubishi con 759 unidades acumuladas en cuatro meses, la marca Isuzu con 591 unidades y Nissan con 566 vehículos.

El informe de la ADAP refleja que el segmento de vehículos SUV es decir, Sport Utility Vehicle (Vehículo Utilitario Deportivo) siguen liderando la venta de automóviles, con un 56.6% de las ventas al mes de abril para totalizar 3,039 unidades, seguido de los modelos Sedan con 19.7% del mercado (974 unidades), los pickup con 13.5% lo que significó la venta de 728 unidades, los comerciales con 6.5% totalizaron 354 unidades vendidas y lujo con 3.7% de participación con 217 unidades.

Las ventas se concentran en 76.3% en la provincia de Panamá donde se colocaron 3,922 unidades, en segundo lugar Chiriquí con 672 unidades abarcando 10.1% del mercado y en tercer lugar Panamá Oeste con 395 unidades (7.2%).

Hasta marzo de 2026, el retraso en la entrega de las nuevas placas vehiculares mantenía a miles de autos circulando únicamente con permisos temporales.

Según la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), solo en el Municipio de Panamá se emitieron cerca de 130 mil salvoconductos entre enero y febrero, mientras que el país registró alrededor de 5,400 vehículos nuevos adicionales cada mes que ingresan al parque vehicular sin contar aún con sus placas metálicas. Panamá mantiene actualmente una flota aproximada de 1.8 millones de vehículos registrados.