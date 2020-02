Ventas de equipos pesados crecerán a partir de 2021

FERIA

Las empresas que se dedican a la venta de equipos pesados esperan que el sector comience a recuperarse a finales de año o inicio de 2021 cuando se proyecta den inicio importantes obras de infraestructura que adelanta el Gobierno como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la línea 3 del Metro de Panamá hacia Panamá Oeste.

Adolfo Icaza, presidente de la Asociación de Distribuidorea de Maquinaria (Adimaq) señaló que las proyecciones del sector son positivas y agregó que el 2020 se presenta como una año estable con proyecciones de crecimiento para 2021.

También recomendó al Gobierno no invertir directamente en la compra de equipos. “El Estado no es buen administrador, el Gobierno pasado compró un número importante de equipos lo que genera gastos en mantenimiento altos porque no son utilizados eficientemente . Lo mejor es que sea el sector privado que adquiera estos equipos para ser utilizados en proyectos estatales”, comentó.

Las palabras de Icaza se dieron durante la inauguración de la cuarta versión de la feria Expomaquina que este año se estima generará ventas cercanas a los 8 millones de dólares, cifra similar a la obtenida el año pasado.

El evento se realizará hasta el 7 de febrero y agrupa a 70 expositores que representan 200 marcas. Entre las principales novedades de este año está la generadora eléctrica fotovoltáica de la marca Rigsa que puede utilizarse para uso residencial o empresarial.

Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas indicó que por medio de la ley de Asociaciones Público Privada y las reformas que se harán a la ley de Contrataciones Públicas el Gobierno seguirá impulsando el crecimiento económico.

“Panamá volvera a ser el país con el mayor crecimiento de la región y con los cambios que estamos impulsando con la ley de contrataciones públicas se acabarán los contratos con nombres”, indicó Sabonge.