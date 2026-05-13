Verano fuerte y menor consumo golpean producción láctea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La producción de leche en Panamá arrancó 2026 con caídas en sus principales rubros, reflejando una desaceleración en la industria láctea durante los dos primeros meses del año.

Datos comparativos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) muestran que entre enero y febrero de 2026 disminuyó la producción de leche evaporada, condensada y en polvo, así como la leche pasteurizada y la leche natural utilizada para productos derivados, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La mayor caída se registró en la producción de leche evaporada, condensada y en polvo. Durante el primer bimestre de 2026 la cifra se ubicó en 1.7 millones de kilos, mientras que en el 2025 se produjeron 3 millones de kilos, lo que representa una contracción acumulada de 40.9%.

Industria láctea en Panamá.

Para la Asociación Nacional de Procesadores de Leche (Anaprole), las cifras deben analizarse dentro de un contexto amplio de desaceleración económica.

La presidenta del gremio, Natzare Bermúdez, explicó que, en el primer bimestre de 2026, 11 de los 15 indicadores manufactureros (carne, derivados del tomate, bebidas, etc.) cayeron en volumen, reflejando una desaceleración general del consumo interno, y el sector lácteo no fue la excepción.

Específicamente, entre enero y febrero de 2025 se produjeron más de 13 millones de kilos de leche pasteurizada, mientras que en el primer bimestre de 2026 la producción cayó a 12.4 millones de kilos, equivalente a una reducción de 5.2%.

Por su parte, la leche natural utilizada para la elaboración de productos conexos reflejó una caída acumulada de 11.3%. En el primer bimestre de 2025 este rubro sumó 22.3 millones de kilos, mientras que en 2026 descendió a 19.8 millones de kilos.

En el primer bimestre de 2026 se utilizaron 19.8 millones de kilos de leche natural, por debajo de los 22.3 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Desde el sector ganadero, Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (Aprogalpa) atribuye parte de la caída a las condiciones climáticas registradas durante el verano.

Producción de leche. Cortesía/Anaprole

El presidente del gremio, Ángel René Lezcano, explicó que el verano en la región de Azuero fue particularmente fuerte, afectando la disponibilidad de forraje y reduciendo temporalmente los niveles de producción.

“Es normal en esta época del año que las producciones disminuyan y empiecen a recuperarse a mitad de año, ahora que están iniciando las lluvias”, señaló.

Lezcano también mencionó el aumento sostenido de los costos de producción, incluyendo insumos, energía y transporte, factores que —según indicó— impactan directamente el volumen de leche que sale de las fincas.

La dirigente de Anaprole sostuvo que parte de la caída responde a factores coyunturales vinculados al menor dinamismo del mercado interno, aunque reconoció desafíos estructurales para el sector.

Entre ellos mencionó la disminución en el consumo per cápita de leche y la creciente presión de productos importados terminados. No obstante, aseguró que el mercado panameño todavía tiene potencial de crecimiento, impulsado por tendencias internacionales que promueven el consumo de proteínas y lácteos.

Bermúdez también advirtió que la caída en la producción impacta directamente la estructura de costos de toda la cadena láctea.

Explicó que el sector opera con altos costos fijos en finca, transporte, procesamiento y cadena de frío, por lo que una reducción en el volumen procesado disminuye la eficiencia y competitividad frente al producto importado.

Según datos de Anaprole, el 72% de los lácteos que Panamá importa —equivalentes a unos 149 millones de dólares— corresponde a productos terminados que llegan directamente a los supermercados sin pasar por plantas nacionales.

Sobre la posible apertura del mercado a más productos lácteos importados, especialmente desde Costa Rica, Lezcano advirtió que un incremento en las importaciones podría desplazar parte de la producción nacional.

Productos derivados de la leche.

Aunque aclaró que la discusión actual entre Panamá y Costa Rica responde a temas sanitarios y regulatorios, sostuvo que una apertura sin controles adecuados podría agravar los problemas estructurales del sector lechero panameño.

“Si un producto entra inmediatamente al mercado, puede generar un problema de desplazamiento de la producción nacional”, afirmó.

“La competitividad es indispensable. Nuestra oportunidad está en fortalecer atributos donde el producto nacional tiene ventaja, como la frescura, la trazabilidad y el uso de leche fresca panameña”, afirmó.

Pese al escenario actual, Aprogalpa estima una recuperación gradual en la producción durante el resto del año. Según Lezcano, actualmente Panamá produce cerca de 170 millones de litros anuales y la meta del sector es alcanzar los 180 millones de litros al cierre de 2026.