Renuncia Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Víctor Vial presentó su renuncia como vicepresidente de Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cargo que ocupó durante los últimos siete años, desde que inició la administración de Ricaurte Vásquez.

La renuncia se hará efectiva el próximo 29 de julio.

Su salida se da justo después de haber formado parte de la terna final de candidatos considerada por la entidad para dirigir la ACP durante el período 2026-2033, junto con Francisco Ruiz Miranda e Ilya Espino de Marotta, quien finalmente fue designada para el cargo el pasado 21 de mayo.

Aunque no se han divulgado oficialmente las razones de la salida de Vial, La Prensa pudo conocer que la decisión responde a su “interés por explorar nuevas oportunidades”.

Vial fue designado por la ACP para ocupar el cargo el 12 de julio de 2019, en reemplazo de Francisco Miguez, quien, en ese momento, se acogió a la jubilación. Desde entonces, se convirtió en uno de los ejecutivos más cercanos al administrador Vásquez, quien llega al final de su mandato en septiembre próximo.

En una comunicación interna de la ACP, Vial expresó sentirse orgulloso de haber servido al Canal, una experiencia que calificó como uno de los mayores privilegios de su trayectoria profesional. También agradeció al administrador Ricaurte Vásquez, a la junta directiva y a los más de 9,000 trabajadores de la organización.