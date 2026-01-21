Panamá, 21 de enero del 2026

    Visión Coclé 2026: Perspectivas y retos económicos para una región en transformación

    En el análisis del panorama económico de la provincia Coclé, este miércoles 21 de enero se llevó a cabo el Foro Visión Coclé 2026, en el que se analizaron las perspectivas y retos económicos para una región en transformación.

    Coclé es vista como una región fértil para el crecimiento. Desde la agroindustria hasta el turismo sostenible, su actividad económica destaca por el potencial para la inversión privada y las estrategias clave que generan empleo y competitividad.

    Entre los panelistas estuvieron Gabriel Diez Montilla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada; Eric Molino Ferrer, economista y analista; Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá; y Víctor Concepción, gerente general de The Buenaventura Golf & Beach Resort.

