En vivo. Visión Colón 2026: Perspectivas y retos económicos de una región estratégica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Colón es una puerta estratégica para Panamá. Es una región que forma parte de la reactivación económica, mediante la inversión privada en logística y turismo.

Estos aspectos son analizados en el Foro Visión Colón 2026: perspectivas y retos económicos de una región estratégica.

Juan Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó que la provincia de Colón tiene un potencial para mejorar la economía de la región.

Barrios explicó que Colón es una provincia que refleja diferentes realidades sociales y económicas, pero con gran potencial.

Comentó que reforzando las políticas de la actividad logística, la diversificación energética y el turismo.

El economista del BID, Juan Barrios, destacó que Colón sigue siendo un protagonista del eje canalero, con ventajas comparativas en comercio, transporte y almacenamiento.



Señaló que, pese a la caída reciente en construcción y minas, la provincia tiene espacio para nuevas… pic.twitter.com/EtII0gWJLZ — La Prensa Panamá (@prensacom) January 22, 2026

Dominico Medina, de la Cámara de Comercio de Colón, recordó que el trabajo informal es uno de los problemas que tiene la provincia.

En una gráfica que presentó en su exposición, se indica que el desempleo en Colón alcanza 10.3 % y que el desempleo entre la población de entre 18 y 29 años de edad, llega al 17.8%.

Sobre la informalidad laboral, Medina enfatizó que siempre se ha creído que pagar impuestos solo es para el Gobierno, pero que no es así. Dijo que es una oportunidad de cumplir sueños.

“Una vez que te formalizas y pagues impuestos tienes las puertas abiertas crediticiamente en los bancos. Tenemos que hacer mucha docencia porque la informalidad no es sostenible”, afirmó.

Dominico Medina, de la Cámara de Comercio de Colón, advirtió que la informalidad no es sostenible y limita el desarrollo económico de la provincia. Señaló que muchos trabajadores se mantienen en este modelo sin comprender que formalizarse y pagar impuestos abre acceso a crédito,… pic.twitter.com/HAcY0ctTVV — La Prensa Panamá (@prensacom) January 22, 2026

Contaremos con la participación de Dominico Medina, socio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón y Juan Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes analizan la perspectiva económica de la provincia.

Además, en el panel de la inversión privada y proyectos estratégicos participan Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá; Sheren Chatlani, gerente general de Panafoto Zona Libre; y Oscar Santibañez, director de mercadeo y originación de GNL en AES Panamá.