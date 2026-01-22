Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Desarrollo económico

    En vivo. Visión Colón 2026: Perspectivas y retos económicos de una región estratégica

    Redacción de La Prensa
    En vivo. Visión Colón 2026: Perspectivas y retos económicos de una región estratégica
    Juan Barrios, economista del BID. LP/Anel Asprilla

    Colón es una puerta estratégica para Panamá. Es una región que forma parte de la reactivación económica, mediante la inversión privada en logística y turismo.

    Estos aspectos son analizados en el Foro Visión Colón 2026: perspectivas y retos económicos de una región estratégica.

    Juan Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, destacó que la provincia de Colón tiene un potencial para mejorar la economía de la región.

    Barrios explicó que Colón es una provincia que refleja diferentes realidades sociales y económicas, pero con gran potencial.

    Comentó que reforzando las políticas de la actividad logística, la diversificación energética y el turismo.

    Dominico Medina, de la Cámara de Comercio de Colón, recordó que el trabajo informal es uno de los problemas que tiene la provincia.

    En una gráfica que presentó en su exposición, se indica que el desempleo en Colón alcanza 10.3 % y que el desempleo entre la población de entre 18 y 29 años de edad, llega al 17.8%.

    Sobre la informalidad laboral, Medina enfatizó que siempre se ha creído que pagar impuestos solo es para el Gobierno, pero que no es así. Dijo que es una oportunidad de cumplir sueños.

    “Una vez que te formalizas y pagues impuestos tienes las puertas abiertas crediticiamente en los bancos. Tenemos que hacer mucha docencia porque la informalidad no es sostenible”, afirmó.

    Contaremos con la participación de Dominico Medina, socio de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón y Juan Barrios, economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes analizan la perspectiva económica de la provincia.

    Además, en el panel de la inversión privada y proyectos estratégicos participan Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá; Sheren Chatlani, gerente general de Panafoto Zona Libre; y Oscar Santibañez, director de mercadeo y originación de GNL en AES Panamá.

    Redacción de La Prensa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Riccardo Francolini pactó un acuerdo de pena, para librarse del juicio de los sobornos de Odebrecht. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Se cae licitación de basura en San Miguelito: consorcio no cumplió requisitos. Leer más