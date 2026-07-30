Viviendas nuevas no pagarán el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles sobre los primeros $120,000 de su valor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la medida de eliminar el llamado ITBI, busca facilitar el acceso a viviendas a las familias de ingreso medio.

Quienes adquieran viviendas nuevas por primeva vez tendrán el beneficio de la exención del 2% del Impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles (ITBI), tras su eliminación para el rango de precio de hasta $120,000.

La medida fue anunciada al término del Consejo de Gabinete por el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien indicó que este impuesto queda eliminado para los primeros $120,000 del valor de la vivienda nueva adquirida por las personas.

El llamado ITBI estaba exonerado desde hace más de 50 años, pero venció el 31 de diciembre de 2025, por lo que en la nueva ley de interés preferencial, se comenzó a cobrar a los desarrolladores y promotores de viviendas desde enero de este año.

La medida causó un rechazo entre el sector inmobiliario y de la construcción, quienes alertaron que este 2% de impuesto, generaría un sobrecosto para las personas que tendrían que pagar adicional, por la adquisición de viviendas porque se podría trasladar el cobro al precio final de venta.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que la eliminación del ITBI busca que las familias de ingresos medios tengan acceso a las viviendas.

Por su parte, el ministro de vivienda y reordenamiento territorial, Jaime Jované, agregó que se busca rescatar las obras pendientes para garantizar el acceso a las unidades habitacionales a la población. Detalló que se han entregado hasta la fecha más de 6,200 soluciones de viviendas.

Además, Jovane, adelantó que se revisará con los bancos y promotores de viviendas las posibles soluciones para dar accesibilidad a los créditos hipotecarios a quienes tienen menos ingresos.

Dijo que adicional a la exención del ITBI, se anunciará un nuevo programa llamado el ‘Abono inicial Pa ti’ que ayudará a faciliar la primera compra de viviendas a las familias, en un acuerdo con la banca.

Igualmente, mencionó que se está cumpliendo con el pago de la deuda del bono solidario. “Estamos iniciando un proceso con el ministro Chapman para cancelar el 100% de lo adeudado en ese rubro”, adelantó.

Antonio Docabo, director general de la Cámara Panameña de la Construcción, explicó que la medida tal y como fue anunciada beneficará a los que compren viviendas nuevas independientemente del monto, debido a que no pagarán el 2% del ITBI hasta por un valor de $120,000, que abarca a los que se benefician de la Ley de Intereses Preferenciales; pero además, a aquellos que compren una unidad habitacional con un precio mayor, por ejemplo, en $180,000, debido a que gozarán de la exención en una porción de ese monto, es decir, de los $120,000 primeros que paguen por la vivienda.

“Estas personas solo tendrán que pagar el 2% de impuesto por la diferencia del valor de la vivienda de $180,000, es decir por los $60,000 restantes que equivale a unos $1,200, en lugar de los $3,600 que hubiese tenido que pagar de no aprobarse la exención para un valor de hasta $120,000″, explicó.

Igualmente, Dovaco dijo que para los que tienen menores ingresos y pueden adquirir una vivienda de menos de $120,000, no tendrán que pagar ningún 2% del ITBI.

“Se está dando una ayuda enorme a la gente que tiene la posiblidad de adquirir una vivienda con crédito y tasa de interés preferencial. Al otorgar esa exención, el precio de venta del inmueble no se verá incrementado por un impuesto”, dijo Docavo al agregar que es una excelente noticia que ayudará a reactivar las ventas.

El directivo de Capac espera que se concrete también la medida del ‘Abono Pa Ti’, que ayudará a facilitar el acceso a personas que no tienen ingresos suficientes y que quedaron excluídas y sin asistencia económica, al vencer el Bono Solidario de Vivienda, que permitía una ayuda de hasta $10,000 por parte del Estado, para cubri la inicial de las viviendas por debajo de los $70,000. Ese beneficio venció en junio de 2024.

El impacto del impuesto frenó la venta de viviendas

Convivienda advirtió en abril, que aunque el impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI), equivalente al 2% del valor de venta, era pagado formalmente por el promotor o desarrollador ante la Dirección General de Ingresos, en la práctica ese costo se incorpora al precio final de la vivienda y termina siendo asumido por el comprador.

Elisa Suárez, directora del gremio, señaló en esa oportunidad que el impacto sería mayor entre las familias de menor poder adquisitivo, debido a que reduce su capacidad de compra, retrasa la adquisición de una vivienda y puede frenar las ventas y el inicio de nuevos proyectos, por lo que solicitó formalmente al MEF su eliminación.

Un estudio económico presentado por Convivienda estimó que la medida podría retrasar unos 6,700 créditos hipotecarios, con una reducción de $526 millones en financiamiento, hasta $1,300 millones menos en actividad económica y más de $120 millones de merma en recaudación tributaria.

El análisis calculó que el impuesto generaría cerca de $37 millones, una cifra inferior al impacto económico proyectado.

Finalmente, con la eliminación del ITBI, Convivienda y otros gremios esperan que se reanime de nuevo la venta de viviendas y el sector de la construcción, además de da acceso a la población a estas unidades habitacionales.