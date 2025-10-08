Volumen del comercio marítimo mundial crecerá solo 0.5% este año, proyecta la Unctad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El transporte marítimo mundial, que mueve más del 80% del comercio mundial de mercancías, está entrando en un período de crecimiento frágil, de aumento de los costos y de creciente incertidumbre, advierte el informe de la Unctad, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ahora llamado ONU Comercio y Desarrollo.

“Tras un fuerte crecimiento el año pasado, se espera que el comercio marítimo se estanque en 2025, con volúmenes que apenas aumentarán en 0.5%”, indica el organismo que presentó recientemente el informe sobre el Transporte Marítimo 2025, Mantener el rumbo en aguas turbulentas.

El reporte detalla que los cambios de ruta de larga distancia causados por las tensiones geopolíticas mantuvieron a los barcos más ocupados el año pasado con un récord de crecimiento de casi el 6% en toneladas-millas transportadas.

“Las transiciones que se avecinan -hacia cero emisiones de carbono, hacia sistemas digitales y nuevas rutas comerciales- deben ser transiciones justas”, dijo la Secretaria General de la Unctad, Rebeca Grynspan. “Deben empoderar, no excluir. Deben desarrollar resiliencia, no agravar la vulnerabilidad”.

Efecto de las tensiones geopolíticas

El organismo advierte que las tensiones políticas, los nuevos aranceles, los cambios en las pautas comerciales y la reconfiguración de las rutas marítimas están remodelando la geografía del comercio marítimo global.

“Los Estados Unidos de América y varios socios comerciales han anunciado políticas, incluyendo nuevos aranceles y derechos portuarios en los Estados Unidos para ciertos buques construidos u operados en el extranjero. Estas medidas pueden afectar aún más los costos y rutas de transporte marítimo”, indica la Unctad.

El efecto inmediato de estas medidas se refleja en más cambios de ruta, escalas portuarias omitidas, viajes más largos y, en última instancia, mayores costos de la mercancía.

“El transporte de energía también está en transición: los volúmenes de carbón y petróleo están bajo presión por los esfuerzos de descarbonización, mientras que el comercio de gas continúa expandiéndose”.

Igualmente, el organismo indica que los minerales críticos, esenciales para las baterías, la energía renovable y la economía digital en su conjunto, se están convirtiendo en una nueva fuente de tensión en el comercio mundial, con competencia para asegurar los suministros y agregar valor a nivel nacional.

En términos de costos, la Unctad precisa que todas las tensiones geopolíticas terminan afectando los fletes, que experimentan incrementos.

“Las tarifas de flete se han vuelto más volátiles, con trastornos como la crisis del Mar Rojo de 2024 que impulsaron un aumento ese año, mientras que las tensiones geopolíticas en curso en 2025 generan preocupaciones sobre posibles efectos indirectos que podrían interrumpir la actividad marítima en el Estrecho de Ormuz. Los costos de cumplimiento ambiental, incluidos los precios de las emisiones, están redefiniendo la economía del transporte marítimo”.

Estos aumentos afectan en gran medidas a los países en desarrollo, en particular a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA).

“La Unctad pide medidas específicas para mitigar los aumentos de los costos de transporte, fortalecer el rendimiento de los puertos, promover la facilitación del comercio y mejorar la previsibilidad de las políticas comerciales”.