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    Incidencia aérea

    Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima

    El vuelo UA886 de United Airlines, operado con un Boeing 757-200 entre Newark y Lima, fue desviado y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras reportar una incidencia durante el vuelo.

    Katiuska Hernández
    Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima
    Modelo de avión Boeing 757-200 de United similar al que aterrizó por devío en Tocumen.

    El vuelo UA886 de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (Estados Unidos) y Lima (Perú), fue desviado este lunes 20 de julio al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, luego de que la tripulación reportara una incidencia durante el vuelo.

    De acuerdo con un comunicado de Tocumen S.A., la aeronave aterrizó de forma segura y fue atendida por los equipos de emergencia del aeropuerto, que activaron los protocolos preventivos establecidos. Posteriormente, el avión fue trasladado a una posición remota de la plataforma, donde permanece mientras la aerolínea realiza las inspecciones y procedimientos correspondientes.

    Según la información operacional disponible, el vuelo United 886 (UA886 / UAL886) había despegado desde la puerta C73 del Aeropuerto Internacional Libertad de Newark (EWR) con destino final al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (LIM), registrando una demora superior a 16 horas antes de aterrizar en Tocumen alrededor de las 11:30 a.m. (hora de Panamá).

    Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima

    El vuelo United 886 (UA886 / UAL886) es operado regularmente con un Boeing 757-200, una aeronave con capacidad para 169 pasajeros. La configuración habitual incluye cabinas United Polaris Business y Economy Plus, utilizadas por la aerolínea en rutas internacionales de medio y largo alcance.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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