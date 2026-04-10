Panamá, 10 de abril del 2026

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    Tecnología

    Vuelos de Copa Airlines tendrán internet WiFi con Starlink

    La conectividad de alta velocidad se ofrecerá a partir de octubre de este año en la mayoría de las aeronaves de la aerolínea panameña.

    Katiuska Hernández
    Vuelos de Copa Airlines tendrán internet WiFi con Starlink
    Aeronave Boeing 737 MAX de Copa Airlines. Foto/Cortesía/ Felipe Escalona

    Los vuelos de Copa Airlines estarán equipados con internet WiFi proporcionado por la empresa Starlink a partir de octubre de este año.

    Así lo confirmó Diana Mizrachi, directora sénior de Experiencia al Consumidor de la aerolínea, quien indicó que el servicio se incorporará en todos los aviones.

    “Esto se traducirá en ofrecer WiFi de Starlink con internet de alta velocidad”, señaló.

    Precisó que los pasajeros podrán descargar y subir videos, ver contenido en streaming, conectarse a la nube de datos, trabajar desde sus dispositivos móviles y laptops, así como utilizar videojuegos, entre otras opciones.

    “Esperamos que para el mes de octubre la mayoría de los aviones de Copa puedan ofrecer este servicio”, agregó.

    Tras el anuncio, Starlink —un servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia operado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk— confirmó la implementación del servicio en los vuelos de la aerolínea panameña a partir del último trimestre de este año.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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