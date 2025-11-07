Panamá, 07 de noviembre del 2025

    Tráfico aéreo

    Vuelos entre Panamá y Estados Unidos operan con normalidad, aerolíneas recomiendan llegar a tiempo a los aeropuertos

    Katiuska Hernández
    Actualmente operan 40 vuelos de ida y 40 de regreso entre Estados Unidos y Panamá. Elysée Fernández

    Las operaciones aéreas entre Panamá y Estados Unidos se mantienen estables, pese a las afectaciones en vuelos domésticos en territorio estadounidense por falta de controladores y personal federal en los aeropuertos.

    Aerolíneas y autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen confirmaron que los vuelos desde y hacia Estados Unidos operan con total normalidad, aunque recomiendan llegar con anticipación y estar atentos a posibles notificaciones de retrasos o cancelaciones relacionadas con la decisión de la Autoridad Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos de reducir primero en 4% los vuelos y posteriormente en 10%, debido al cierre del gobierno federal.

    El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, informó que las operaciones entre Panamá y Estados Unidos se mantienen con normalidad, pese a la situación que afecta temporalmente algunos vuelos domésticos en territorio estadounidense debido a limitaciones de personal de control aéreo.

    La situación que se registra en Estados Unidos con los controladores aéreos ha generado la suspensión temporal de algunos vuelos domésticos dentro de ese país. Sin embargo, las operaciones internacionales hacia y desde Panamá no se han visto afectadas”, explicó Ruiz Blanco.

    Copa Airlines, así como United Airlines, Delta Air Lines y American Airlines, confirmaron a La Prensa que sus vuelos internacionales operan con normalidad desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    Comunicado de Copa Airlines.

    Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros llegar con suficiente antelación al aeropuerto y mantenerse atentos a las notificaciones oficiales ante posibles ajustes en los vuelos de conexión dentro de Estados Unidos.

    Actualmente, Tocumen registra un promedio de 40 vuelos diarios de llegada y 40 de salida hacia Estados Unidos, que continúan operando de forma regular.

    Para este viernes 7 de noviembre se tenían programadas 37 operaciones aéreas de llegada y 37 de salida entre Estados Unidos y Panamá; para el sábado, otras 40 de llegada y 40 de salida, y para el domingo, 41 de llegada y 41 de salida.

    El día de mayor conectividad aérea entre ambos países es el miércoles, con la mayoría de los vuelos operados por Copa Airlines, además de American, United y Delta.

    Las ciudades con mayor conectividad diaria son Miami, seguida de Orlando con seis vuelos y Nueva York con cuatro o hasta cinco vuelos en algunas temporadas.

    Vuelos entre Estados Unidos y Panamá. Cuadro de salidas.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

