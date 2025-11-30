Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La conectividad aérea entre Venezuela y Panamá no se ha interrumpido esta semana, pese a las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump y la advertencia del mandatario estadounidense de considerar “cerrado el espacio aéreo” venezolano.

Las operaciones para este domingo transcurren según lo programado, con dos vuelos de salida desde Ciudad de Panamá al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela, y dos de regreso a la capital panameña.

Al contrario del sábado 29 de noviembre, cuando los vuelos se retrasaron, el itinerario se desarrolla según lo pautado.

El vuelo CM224 partió a las 9:15 a.m. del Aeropuerto Internacional de Tocumen y aterrizó a las 12:28 p.m. en Maiquetía. El otro vuelo programado, el CM223, despegó de Panamá a las 11:37 a.m. y está pautado que llegue a Caracas a las 2:35 p.m., hora venezolana.

Vuelo de Copa Airlines rumbo a Maiquetía, Venezuela.

Mientras que el vuelo CM222, de Caracas a Panamá, salió unos minutos antes de lo previsto, a la 1:28 p.m., y llegará a las 2:57 p.m. hora local.

En la tarde de este domingo también está previsto que salga de Maiquetía el vuelo CM225, exactamente a las 4:11 p.m. para llegar a Panamá a las 5:40 p.m., según la programación visible en la sección de estado de vuelos de Copa Airlines.

La aerolínea expresó en un comunicado el sábado 29 que mantiene constante comunicación con la FAA, organismo que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria.

“Copa Airlines informa que las operaciones de vuelo sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen abiertas y la aerolínea opera con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos".

La otra aerolínea del grupo aéreo, Wingo, opera igualmente de forma normal el vuelo diario entre Bogotá y Caracas.

Vuelo de Wingo de Caracas a Bogotá en ruta. Captura de Pantalla de la plataforma de rastreo de vuelos flightradar24.com

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) emitió un comunicado en el que hace un llamado a Copa Airlines sobre los riesgos de operar vuelos a Venezuela.

El gremio de los aviadores colombianos indica que, ante el escalamiento de las tensiones y las operaciones militares cercanas al espacio aéreo venezolano, varias compañías aéreas en Colombia han decidido suspender temporalmente sus vuelos hacia y desde ese país.

“Con preocupación hemos observado que Copa Airlines continúa manteniendo operaciones en esta zona, a pesar de las advertencias de la FAA. Desde nuestra organización hacemos un respetuoso y firme llamado a Copa Airlines para que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones“, señala el comunicado firmado por Luis Fernando Orjuela Sierra, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos.

Agregan que la seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial, especialmente en un contexto de incertidumbre y riesgo creciente.

Impacto en los pasajeros

Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), expresó en entrevista con CNN que la suspensión de vuelos a Venezuela desde países como Colombia, Turquía, España y Portugal deja en tierra a unos 15 mil pasajeros semanales, de los cuales 6 mil son europeos.

“Estamos entrando en la época de Navidad cuando los pasajeros viajan mucho y esto se verá impactado principalmente en un país donde ya la conectividad estaba afectada”, expresó Cerdá.

Cerdá indicó que el gremio está dispuesto a dialogar con las autoridades venezolanas para que se puedan reanudar los vuelos cuando se considere oportuno desde el punto de vista de la seguridad aérea.

Venezuela decidió esta semana revocar el permiso para operar hacia ese país a ocho aerolíneas: Iberia, TAP, Gol, Latam, Avianca, Air Europa, Turkish y Plus Ultra, luego de que estas suspendieran sus operaciones por la advetencia de la FAA de extremar preocauciones al volar a ese país y, en el caso de las españolas, por la advertencia de la Agencia Estatal de Aviación de España que les recomendó no operar la ruta hacia Caracas.