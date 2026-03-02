Panamá, 02 de marzo del 2026

    Wall Street abre en rojo y el Dow Jones cae un 1.04 % tras los ataques a Irán

    EFE
    Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York. EFE/EPA/JUSTIN LANE

    Wall Street abrió en rojo este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 1.04 % en la primera manifestación del mercado bursátil desde que se inició el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que acabó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

    A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 508 puntos, hasta los 48.469 enteros; el selectivo S&P 500 bajaba un 0.83 %, hasta las 6.822 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0-84 %, hasta los 22.477.

    La Bolsa de Nueva York reaccionó este lunes por primera vez a la operación Furia Épica, como bautizó al Pentágono al operativo conjunto contra Irán anunciado por el presidente Donald Trump la madrugada del sábado.

    Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, y el miedo a una escalada mayor en la región después de que los bombardeos no hayan cesado en todo el fin de semana, alteraron a los inversores estadounidenses.

    El índice de volatilidad (VIX) del Chicago Board Options Exchange (CBOE), conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street, subía casi un 20 % hasta situarse en el nivel más alto en lo que va de año.

    Uno de los mercados que registró fuertes subidas fue el del petróleo. Compañías como Exxon Mobile u Occidental Petroleum registraron avances de un 2.4 % y un 2.19 % en la apertura.

    Chevron, por su parte, subía un 0.98 %.

    El mercado del crudo es posiblemente el que más ha variado tras el ataque a Irán. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba más de un 7 %, por encima de los 72 dólares el barril, ante el miedo a que se cierre el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región controlado por Irán.

    En otros mercados, el oro se mantenía como valor refugio en momentos de turbulencia bursátil y subía un 1.88 %, hasta los 5.347 dólares la onza.

    Mientras tanto, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) sigue preocupando a los inversores. Las acciones de Nvidia subían esta mañana un 1.09 %, tras registrar caídas en el premercado, mientras la compañía se prepara para presentar un nuevo procesador con el que revolucionar el mercado informático.

