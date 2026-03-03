Panamá, 03 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mercado de valores

    Wall Street abre en rojo y el Nasdaq cae 2.11% pendiente del conflicto en Oriente Medio

    EFE
    Wall Street abre en rojo y el Nasdaq cae 2.11% pendiente del conflicto en Oriente Medio
    Wall Street. EFE

    Wall Street abrió en rojo este martes con el tecnológico Nasdaq cayendo un 2.11 % mientras los inversores siguen atentos la evolución de la guerra desatada en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta del país persa.

    A la apertura del parqué neoyorquino, el principal indicador, el Dow Jones bajaba un 1.85 % puntos, hasta los 47,999 enteros; el selectivo S&P 500 restaba un 1,77 %, hasta las 6,759 unidades; y el tecnológico Nasdaq perdía 479 puntos, hasta los 22,311.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias


