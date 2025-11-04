Wall Street cierra en rojo por temores de burbuja en la inteligencia artificial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Wall Street cerró este martes en rojo, con los principales índices bursátiles lastrados por los crecientes temores a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA) y por las recientes advertencias de analistas que anticipan una corrección en el mercado.

El índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas, bajó un 2.04%; el S&P 500 cedió un 1.17% y el Dow Jones de Industriales un 0.53%, coincidiendo con una subida en la volatilidad, medida por el índice Vix, que se disparó casi un 11%.

La empresa de IA más perjudicada en la jornada fue Palantir (perdió un 8%), una tecnológica especializada en el análisis de datos a gran escala para los sectores de defensa e inteligencia, pese a que ayer publicó unos resultados mejores de lo esperado y buenas perspectivas de demanda.

Según los analistas, la relación entre el valor de Palantir y sus resultados es muy alta, por lo que está bajo una presión considerable para seguir aumentando de manera constante sus beneficios e ingresos.

El gurú inversor Michael Burry, conocido por vaticinar y lucrarse con la crisis financiera de 2008 e inspirar la película The Big Short, reveló que especula con la caída precisamente de Palantir y Nvidia y mediante opciones de venta, en línea con esas expectativas de una burbuja.

El sector de la tecnología tuvo hoy las mayores pérdidas (-2.27%), con fuertes pérdidas para Intel (-6%), Nvidia (-4%), Oracle (-3.7%) o AMD (-3.7%), destacadas en el desarrollo de la IA.

En paralelo, los máximos ejecutivos de las financieras Goldman Sachs y Morgan Stanley, David Solomon, y Ted Pick, dijeron este martes en un foro en Hong Kong que esperan una corrección bursátil de al menos al 10% en los próximos meses, algo que consideraron normal, pero que no gustó entre los inversores.

Aparte de eso, la plaza estadounidense reaccionaba negativamente a la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) no recorte los tipos de interés en su reunión de diciembre, como se espera generalmente, dadas las dudas expresadas ayer por una de sus gobernadores, Lisa Cook.

En otros mercados, el crudo de Texas (WT) bajó un 0.8%, hasta los 60.56 dólares, mientras que el bitcóin se desplomaba un 6.7%, perdiendo en nivel de los 100,000 dólares.