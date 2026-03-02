Wall Street cierra mixto tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un leve 0.15%, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de la nación persa a los bombardeos.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en 48.904 puntos; el S&P 500 subió un 0.04%, hasta 6.881 unidades, y el Nasdaq avanzó un 0.36%, hasta 22.748 enteros.

Los inversores se refugiaron hoy en empresas que posiblemente no se verán afectadas por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, como las tecnológicas, según los analistas.

Entre las más beneficiadas, Nvidia, que avanzó un 2.9%, y Microsoft, que ganó un 1.5%.

Los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado se saldaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con bombardeos contra Israel y varios países árabes en los que Washington tiene bases militares: Baréin, Jordania, Kuwait, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.

El analista Tom Essaye opina que el conflicto no tendrá “un impacto significativo” en las acciones, pero apuntó que si los ataques cesan en los próximos días “eso aliviaría a los mercados, ya que se disiparían los temores a una mayor escalada”.

Essaye agregó que, si se produjera un cambio de régimen en el país persa, Irán podría “volver a los mercados mundiales de petróleo, lo que aumentaría la oferta y presionaría los precios, beneficiando así a las acciones”.

Las tensiones dispararon los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) un 6.28%, hasta los 71.23 dólares el barril, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses subían en torno a un 4%.

“Los inversores muestran poca preocupación por los niveles de deuda pública. Dan por hecho que Estados Unidos seguirá siendo capaz de atraer capital extranjero al mercado de bonos del Tesoro debido al papel central de este mercado y a la ausencia de un activo alternativo libre de riesgo”, señala Patrick Artus, asesor económico senior en Ossiam AM, en una nota.