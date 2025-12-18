Panamá, 18 de diciembre del 2025

    Nueva aerolínea en Tocumen

    WestJet inició operaciones entre Canadá y Panamá

    Katiuska Hernández
    WestJet inició operaciones esta semana y mantendrá la frecuencia hasta el 25 de abril de 2026, con cuatro vuelos semanales sin escala entre Calgary y Panamá en aeronaves Boeing 737 Max 8.

    La aerolínea canadiense WestJet inició este jueves 18 de diciembre, la operación de una nueva ruta aérea directa entre Calgary (Canadá) y Ciudad de Panamá, ampliando las opciones de conectividad para los viajeros entre Norteamérica y América Latina durante la temporada de invierno.

    El servicio contará con cuatro vuelos semanales sin escalas, que se mantendrán hasta el 25 de abril de 2026, y será operado con aeronaves Boeing 737 Max 8.

    La ruta permitirá a los pasajeros viajar de forma directa entre ambas ciudades, facilitando los desplazamientos por motivos turísticos, de negocios y conexiones regionales.

    Desde Ciudad de Panamá, los viajeros procedentes de Canadá tendrán acceso a una amplia red de destinos en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, mientras que los pasajeros que viajen desde Panamá y otros países de la región podrán conectar con Calgary y continuar hacia distintos puntos de Canadá y América del Norte.

    WestJet, con sede en Calgary, Alberta, es una de las aerolíneas más grandes de Canadá.

    La nueva operación se complementa con el acuerdo interlineal entre WestJet y Copa Airlines, que permite a los pasajeros adquirir itinerarios integrados desde Canadá hacia varios destinos de América Latina —como Colombia, Brasil y Argentina— con un solo boleto, registro de equipaje hasta el destino final y un único proceso de check-in. De igual forma, los clientes de Copa podrán acceder a la red de rutas de WestJet en América del Norte.

    WestJet, con sede en Calgary, es una de las principales aerolíneas de Canadá y transporta más de 25 millones de pasajeros al año.

    Westjet transporta más de 25 millones de pasajeros al año y opera vuelos regulares, chárter y de carga hacia más de 100 destinos.

    La compañía opera vuelos regulares, chárter y de carga hacia más de 100 destinos en Norteamérica, el Caribe, Europa, Asia y Centroamérica.

    “Este nuevo servicio directo con Calgary representa mucho más que una ruta adicional: es una puerta abierta al mundo que pone a Panamá en el centro de la conectividad intercontinental. Conexiones como esta impulsan el turismo, los negocios y la integración regional”, afirmó José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

