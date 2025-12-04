Panamá, 04 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENSIÓN

    Wingo extiende suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 12 de diciembre

    José González Pinilla
    Wingo extiende suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 12 de diciembre
    Wingo.

    La aerolínea Wingo anunció este jueves que decidió extender hasta el viernes 12 de diciembre de 2025 la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, mientras continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus operaciones en Venezuela.

    +info

    El Gobierno venezolano espera que las aerolíneas Wingo y Copa reinicien vuelos en 48 horasWingo también cancela los vuelos a Venezuela

    Como parte de las medidas de atención a los pasajeros afectados, la empresa informó que ofrecerá alternativas de protección para quienes tenían vuelos programados durante el periodo de suspensión.

    Entre ellas, se incluye el reembolso del 100 % del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante un voucher Wingo para futuros servicios, así como el cambio de vuelo sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad.

    Estas opciones podrán gestionarse directamente en wingo.com, en la sección “Mi Reserva”, o a través de los canales de atención de la aerolínea.

    Wingo reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e instó a los viajeros a mantenerse informados sobre la evolución de la situación mediante los canales oficiales de la compañía.

    La noche del miércoles 3 de diciembre, la aerolínea Wingo había anunciado la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas desde Bogotá, programados para el 4 y 5 de diciembre de 2025, luego de detectar intermitencias en una señal de navegación durante una operación hacia la capital venezolana.

    Esta aerolínea ‘low cost’ del grupo Copa Holdings había mantenido las operaciones a Venezuela con un vuelo diario a Caracas.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil. Leer más