Wingo extiende suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 12 de diciembre

La aerolínea Wingo anunció este jueves que decidió extender hasta el viernes 12 de diciembre de 2025 la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, mientras continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus operaciones en Venezuela.

Como parte de las medidas de atención a los pasajeros afectados, la empresa informó que ofrecerá alternativas de protección para quienes tenían vuelos programados durante el periodo de suspensión.

Entre ellas, se incluye el reembolso del 100 % del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante un voucher Wingo para futuros servicios, así como el cambio de vuelo sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad.

Estas opciones podrán gestionarse directamente en wingo.com, en la sección “Mi Reserva”, o a través de los canales de atención de la aerolínea.

Wingo reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e instó a los viajeros a mantenerse informados sobre la evolución de la situación mediante los canales oficiales de la compañía.

La noche del miércoles 3 de diciembre, la aerolínea Wingo había anunciado la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas desde Bogotá, programados para el 4 y 5 de diciembre de 2025, luego de detectar intermitencias en una señal de navegación durante una operación hacia la capital venezolana.

Esta aerolínea ‘low cost’ del grupo Copa Holdings había mantenido las operaciones a Venezuela con un vuelo diario a Caracas.