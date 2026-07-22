Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los vuelos de Wingo serán directos desde Bogotá, en horarios nocturnos, con una capacidad estimada de 1,400 pasajeros mensuales y arrancarán el 5 de octubre.

Río Hato tendrá un vuelo directo desde Bogotá con Wingo. La aerolínea operará vuelos chárter vacacionales desde el 5 de octubre en un alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Promtur Panamá y el operador turístico On Vacation.

Gloria de León, Administradora de la autoridad de Panamá, informó que la nueva ruta busca fortalecer la economía local en la provincia de Coclé y posicionar a la Riviera Pacífica como un destino cada vez más competitivo para el mercado latinoamericano.

Los vuelos chárter incluirán paquete turístico con On Vacation con opción a cuatro noches en cinco hoteles: Gran Evenia Panamá, Hotel Las Américas Golden Tower, Bijao, Playa Caracol y Playa Blanca.

Además, se agregarán alternativas de alojamiento en Ciudad de Panamá, planes de playa y programas combinados para los viajeros.

Playas en Río Hato. Cortesía

Los paquetes con alimentación todo incluido estarán disponibles con tarifas de lanzamiento desde 2.439.000 pesos colombianos por persona, equivalente a $759 en habitaciones doble o triple y sujetos a las condiciones y disponibilidad de la oferta.

Los vuelos de Wingo serán directos desde Bogotá, en horarios nocturnos, con una capacidad estimada de 1,400 pasajeros mensuales.

Eduardo Lombana, CEO de Wingo, destacó que será la única aerolínea que conectará de manera directa a Colombia con Río Hato, facilitando el acceso a esta región y contribuyendo a impulsar el intercambio turístico.

“ío Hato es un claro ejemplo de esa apuesta: con esta operación seremos la única aerolínea que conectará directamente a Colombia con este destino, acercando a los viajeros a la Riviera Pacífica panameña y contribuyendo al crecimiento del turismo en una región con una oferta extraordinaria de playas, naturaleza y hotelería”, afirmó Lombana.

la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá, On Vacation y Wingo anunciaron una alianza estratégica que permitirá la apertura de la ruta aérea desde el 5 de octubre de este año. Cortesía

El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, ofreciendo una alternativa práctica para llegar directamente a la zona turística del Pacífico panameño.

Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, señaló que la alianza con ATP, Promtur Panamá y Wingo les permite ampliar el portafolio internacional, acercando a los turistas colombianos a más destinos.

“En On Vacation creemos que la conectividad es un motor para el desarrollo del turismo y una herramienta para transformar vidas a través de los viajes”, agregó.