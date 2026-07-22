Panamá, 23 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 23 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte aéreo

    Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato

    Los vuelos de Wingo serán directos desde Bogotá, en horarios nocturnos, con una capacidad estimada de 1,400 pasajeros mensuales y arrancarán el 5 de octubre.

    Katiuska Hernández
    Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato
    Los vuelos chárter incluirán paquete turístico. Archivo.

    Río Hato tendrá un vuelo directo desde Bogotá con Wingo. La aerolínea operará vuelos chárter vacacionales desde el 5 de octubre en un alianza con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Promtur Panamá y el operador turístico On Vacation.

    Gloria de León, Administradora de la autoridad de Panamá, informó que la nueva ruta busca fortalecer la economía local en la provincia de Coclé y posicionar a la Riviera Pacífica como un destino cada vez más competitivo para el mercado latinoamericano.

    Los vuelos chárter incluirán paquete turístico con On Vacation con opción a cuatro noches en cinco hoteles: Gran Evenia Panamá, Hotel Las Américas Golden Tower, Bijao, Playa Caracol y Playa Blanca.

    Además, se agregarán alternativas de alojamiento en Ciudad de Panamá, planes de playa y programas combinados para los viajeros.

    Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato
    Playas en Río Hato. Cortesía

    Los paquetes con alimentación todo incluido estarán disponibles con tarifas de lanzamiento desde 2.439.000 pesos colombianos por persona, equivalente a $759 en habitaciones doble o triple y sujetos a las condiciones y disponibilidad de la oferta.

    Los vuelos de Wingo serán directos desde Bogotá, en horarios nocturnos, con una capacidad estimada de 1,400 pasajeros mensuales.

    Eduardo Lombana, CEO de Wingo, destacó que será la única aerolínea que conectará de manera directa a Colombia con Río Hato, facilitando el acceso a esta región y contribuyendo a impulsar el intercambio turístico.

    “ío Hato es un claro ejemplo de esa apuesta: con esta operación seremos la única aerolínea que conectará directamente a Colombia con este destino, acercando a los viajeros a la Riviera Pacífica panameña y contribuyendo al crecimiento del turismo en una región con una oferta extraordinaria de playas, naturaleza y hotelería”, afirmó Lombana.

    Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato
    la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá, On Vacation y Wingo anunciaron una alianza estratégica que permitirá la apertura de la ruta aérea desde el 5 de octubre de este año. Cortesía

    El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, ofreciendo una alternativa práctica para llegar directamente a la zona turística del Pacífico panameño.

    Laura Muñoz, presidenta de On Vacation, señaló que la alianza con ATP, Promtur Panamá y Wingo les permite ampliar el portafolio internacional, acercando a los turistas colombianos a más destinos.

    “En On Vacation creemos que la conectividad es un motor para el desarrollo del turismo y una herramienta para transformar vidas a través de los viajes”, agregó.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 00:04 Nueve detenidos en la operación Pandora siguen registrados en la planilla del MEF Leer más
    • 22:42 Niegan cambio de medida cautelar a exdirector de la AMP, Noriel Araúz Leer más
    • 22:38 Panamá refinancia deuda por $2,400 millones de euros y extiende pagos hasta 2031 Leer más
    • 22:38 ‘La vida es una broma’, dice Neymar en medio de las críticas por ir a un torneo de póker Leer más
    • 22:21 Canal de Panamá reporta ingresos por $4,802 millones y supera el registro del año fiscal anterior Leer más
    • 22:20 Bancada Mixta se queda con la Comisión legislativa de Relaciones Exteriores Leer más
    • 22:17 Carretera Panamericana este alcanza un 45% de avance Leer más
    • 21:47 Gobierno chileno autoriza conciertos de BTS en Santiago en octubre y termina incertidumbre  Leer más
    • 21:42 Cae en Cerro Silvestre, Arraiján, un evadido de La Joyita Leer más
    • 21:41 Wingo operará vuelos chárter desde Bogotá al aeropuerto de Río Hato Leer más