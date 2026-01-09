Wingo reanudará vuelos a Caracas desde el 16 de enero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea Wingo informó que reanudará su operación aérea hacia y desde Caracas, Venezuela, a partir del 16 de enero de 2026, tras una evaluación continua del entorno operacional en la ruta y en coordinación con las autoridades competentes.

En un comunicado, la compañía señaló que la decisión se tomó tras el monitoreo permanente de las condiciones de seguridad y operacionales, manteniendo “como prioridad los más altos estándares de seguridad para garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones”.

Hay que recordar que Wingo había suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela el 4 de diciembre de 2025, como medida preventiva mientras se evaluaban las condiciones de operación en la zona.

Según la aerolínea, los pasajeros con boletos programados para las fechas impactadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales vinculados a sus reservas y pudieron gestionar opciones de protección disponibles, como cambios de fecha o alternativas de reembolso.

Además, Copa Airlines, empresa hermana bajo el grupo Copa Holdings, anunció también la reanudación de sus vuelos hacia y desde Caracas a partir del 13 de enero de 2026, tras la mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía.

La reactivación de estas rutas forma parte del retorno gradual de la conectividad aérea internacional con Venezuela, luego de que diversas aerolíneas cancelaran o suspendieran temporalmente sus operaciones en ese país tras advertencias de seguridad relacionadas con el espacio aéreo y la situación operacional en la región.