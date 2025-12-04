Wingo también cancela los vuelos a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea Wingo anunció este miércoles la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas desde Bogotá, programados para el 4 y 5 de diciembre de 2025, luego de detectar intermitencias en una señal de navegación durante una operación hacia la capital venezolana.

“Debido a intermitencias presentadas el día de hoy en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas —situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional—, la aerolínea tomó la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia esta ciudad los jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025″, cita el comunicado de la aerolínea que también pertenece al grupo Copa Holdings.

La compañía aseguró que la situación no comprometió la seguridad del vuelo, pero que, como medida de prevención, decidió interrumpir de forma momentánea su servicio en la ruta para realizar las verificaciones necesarias.

Los pasajeros con itinerarios previstos para esas fechas podrán acceder a dos opciones de protección:

Reembolso del 100% del valor del tiquete, al medio de pago original o mediante un voucher Wingo .

Cambio de fecha sin penalidad ni cobro de diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad.

La aerolínea indicó que ambos trámites pueden realizarse de manera autónoma a través de wingo.com, en la sección Mi Reserva, o en los canales de atención oficiales.

Wingo reiteró que la seguridad operacional es su principal prioridad y pidió a los viajeros mantenerse informados sobre cualquier actualización respecto a la operación hacia Venezuela.

Esta aerolínea había mantenido las operaciones a Venezuela con un vuelo diario a Caracas.

Con la suspensión, Wingo se suma a Avianca y Latam, que también servían la ruta desde Bogotá y cancelaron sus vuelos a la capital venezolana hace más de una semana por motivos de seguridad, luego de que la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, emitiera una alerta para extremar medidas y evitar el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

A esto se añadió la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que señaló que todos los pilotos y aerolíneas, debían considerar cerrado todo el espacio aéreo venezolano.