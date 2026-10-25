World of Coffee abre oportunidades de negocios en Panamá, pero persisten desafíos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que el impacto de los eventos internacionales debe trascender su celebración y traducirse en nuevas relaciones comerciales, inversiones y oportunidades para las empresas panameñas.

La celebración del World of Coffee en Panamá que atrajo a más de 10,000 personas entre productores, tostadores, compradores, baristas y entusiastas del grano más consumido del mundo, deja al país un desafío: ¿cómo convertir estos en eventos en más negocios e inversión?

La pregunta la lanzan desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, al señalar que el evento ha permitido recibir a productores, compradores, empresarios y especialistas de distintos países y ha sido una vitrina para el café panameño, para el talento local y para demostrar la capacidad de organizar encuentros internacionales.

Sin embargo, Aurelio Barría Pino, presidente del gremio empresarial señala que hay que ir más allá y convertir estos encuentros en oportunidades para concretar inversiones y negocios.

“Pero hay una pregunta que debemos hacernos más allá de este fin de semana: ¿qué hacemos con las oportunidades que llegan a nuestro país? Porque atraer un gran evento es importante. Lograr que sus beneficios permanezcan es todavía más importante", indica en el artículo de este domingo de la Cámara Opina.

Un café en el evento del World of Coffee Panamá 2026 congregó al presidente José Raúl Mulino junto a empresarios. LP/Elysée Fernández

Sostiene que efectivamene la llegada de compradores internacionales puede facilitar el establecimiento de nuevas relaciones comerciales, mientras que los visitantes representan una oportunidad para promover el turismo y los contactos empresariales pueden impulsar inversiones y alianzas.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio. LP/Elysée Fernández

Barría Pino advirtió que las ventajas competitivas de Panamá, entre ellas su conectividad, infraestructura, ubicación geográfica y experiencia en comercio y servicios, no garantizan por sí solas que estas oportunidades se conviertan en resultados económicos.

En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar las condiciones para hacer negocios.

“Necesitamos seguir mejorando nuestra competitividad, facilitar los negocios, reducir la burocracia, fortalecer la formación de nuestro talento y brindar confianza a quienes quieren invertir y crecer aquí”.

Otro de los desafíos identificados es garantizar que los beneficios de estos encuentros alcancen a las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y los productores nacionales, mediante un mayor acceso a compradores, conocimientos, tecnología y nuevos mercados.

Sobre el posicionamiento del café panameño, Barría Pino destacó que la capacidad de competir internacionalmente no depende exclusivamente del tamaño de una economía, sino también de la calidad de sus productos y de la articulación entre los sectores productivos.

“Lo que hemos visto con el café panameño nos deja una enseñanza valiosa: no tenemos que ser el país más grande para competir con los mejores. Tenemos que apostar por la calidad, la innovación, la perseverancia y el trabajo conjunto”, indicó.

World of Coffee se realiza en el Panama Convention Center. Cortesía

Para la Cámara de Comercio, el World of Coffee constituye un ejemplo de lo que puede alcanzar Panamá cuando el sector productivo trabaja alrededor de objetivos compartidos. No obstante, el verdadero resultado deberá medirse por la capacidad de sostener las relaciones comerciales y generar oportunidades después del evento.

“Que quienes nos visitaron se lleven una buena impresión es positivo. Que regresen para hacer negocios, invertir y generar nuevas oportunidades sería un resultado aún más importante”, señaló.