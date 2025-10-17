Xavier Serbiá revela las claves para ganar dinero y aprender a administrarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Del escenario musical al mundo financiero, Xavier Serbiá, ex integrante del famoso grupo Menudo, ha hecho de la educación económica su misión.

Desde su experiencia personal —tras ganar mucho dinero muy joven y luego perderlo— promueve lo que él llama la “menudocratización del dinero”, una filosofía para democratizar el conocimiento financiero y enseñar a la gente a administrar lo que tiene.

En entrevista con La Prensa, Serbiá explicó cómo nació este concepto, por qué considera que el emprendimiento es clave para el futuro. El asesor financiero dictará en noviembre un taller sobre finanzas y emprendimiento.

¿Qué significa “menudocratizar” y cómo nació esta idea?

Nace de mi propia experiencia. Cuando estaba en Menudo, generé mucha plata, pero también la perdí. Parte de eso fue porque le entregué el dinero a un “cantinflas financiero” que especuló con la bolsa, y tuve que demandar para recuperarlo. En ese proceso aprendí algo muy valioso: el problema no era el dinero, sino la falta de educación financiera.De ahí viene mi lema: “No importa que tengas millones; si no sabes administrar el menudo, menos vas a saber administrar millones”.

Usted insiste en que el problema no es ganar más, sino cambiar los hábitos. ¿Por qué?

—Porque la gente piensa que tener más plata resolverá todo, pero el verdadero reto está en la conducta, en el ingenio y en la disciplina. Hay que enseñarle a la gente a entender conceptos básicos: qué es un estado financiero, cómo manejar deudas, cómo prepararse para el retiro, cómo analizar un mercado si quiere emprender. Y hay que hacerlo de manera simple, pero no simplista. No todo el mundo va a estudiar finanzas, pero todos necesitamos saber manejarlas.

¿Qué tan importante es democratizar la educación financiera?

—Fundamental. Vivimos en una economía cada vez más monetizada. Las empresas no pueden hacerse cargo de nuestro futuro financiero, y los gobiernos tampoco. Tenemos que ser responsables de nuestros recursos. Si le damos todo ese poder al Estado, también le damos el control. Y nadie quiere eso. Por eso es tan importante darle herramientas a la gente para que pueda generar ingresos, crear negocios y cuidar su dinero.

Panamá enfrenta una tasa de desempleo cercana al 10%. ¿Cómo fomentar el emprendimiento en este contexto?

Primero hay que cambiar la mentalidad. Aquí se habla de “economía informal”, pero yo prefiero decir “economía emprendedora”. Si como sociedad penalizamos o menospreciamos al que emprende, ¿quién va a querer crear un negocio? Tenemos que enseñar desde pequeños que hacer dinero no es malo, que crear riqueza beneficia a los demás, y que ahorrar e invertir es parte de construir un futuro mejor.

¿Cómo enseñar a los niños a manejar el dinero?

Depende de la edad, pero hay principios que se pueden inculcar desde los tres años. Por ejemplo, en mi casa tengo un sistema como una empresa. Cada trimestre revisamos metas de comportamiento y desempeño. A mi hijo le enseño el valor de la espera y del ahorro. Le hice el “test de la galleta Oreo”: le doy una galleta y le digo que si espera cinco minutos sin comérsela, le doy otra. Así aprende que la gratificación no debe ser inmediata. Cuando recibe un chocolate, le enseño a dividirlo para que le dure cuatro días. Eso es ahorro.

Muchos emprendedores viven al día. ¿Cómo evitar que sus negocios se estanquen?

Hay negocios que no se pueden escalar, pero eso no significa que no valgan. Lo importante es manejar bien las expectativas y separar las finanzas personales de las del negocio. El error más común es ver el negocio como el “cochinito” familiar: produce dinero y lo gastan todo en la casa. Si no reinviertes, el negocio no crece.Hay que definir cuánto se necesita para operar, cuánto se reinvierte y cuánto se puede ahorrar. Solo así puedes pasar de un kiosquito de raspado a tener dos, tres o más.

¿Endeudarse es malo? ¿Qué opina del uso del crédito?

No, el crédito no es malo. Es una herramienta, pero hay que usarla con criterio. Yo tengo una fórmula: debe ser TAP: temporal, asequible y productivo. Si te endeudas para comprar una máquina que te ayudará a producir más, eso es bueno. Pero si te endeudas para comprar ropa o un carro caro que se deprecia, eso no es inversión, es gasto. El crédito te puede construir o destruir, depende de cómo lo uses.

¿Qué aprenderán los participantes en su taller en Panamá?

Será un taller práctico sobre finanzas personales y emprendimiento. Vamos a combinar teoría con ejercicios, hojas de trabajo y análisis de casos. Cada participante podrá evaluar su situación financiera, hacer su propio plan y diseñar la estructura de su negocio. También hablaremos de retiro, manejo del riesgo, inversiones, branding, mercadeo y búsqueda de financiamiento. Mi objetivo es que la gente salga con herramientas reales para actuar, no solo escuchar.