Yemil sale de prisión: Jueza de Cumplimiento reemplaza pena por libertad vigilada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cantante que queda bajo libertad, trabajará como mensajero y deberá acordar un resarcimiento económico con la víctima.

La jueza de Cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio, Yira Quintero, otorgó la medida de libertad vigilada por trabajo al cantante de música urbana Yerik Emil Navarro, conocido artísticamente como Yemil.

El artista cumplía una condena de 75 meses de prisión dictada en el año 2022 por el delito de violencia psicológica, de la cual ya completó dos tercios tras las rejas.

Bajo este nuevo régimen legal, el cantante deberá integrarse al mercado laboral formal en la empresa Multibites Group, S.A., donde desempeñará labores de limpieza, compras y mensajería. Su horario laboral quedó establecido para los días miércoles y jueves de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., con un salario mensual fijado en $300.

Estrictas condiciones de conducta y supervisión

La decisión judicial, en la que participó la fiscal Ami González, no exime al artista de restricciones severas. Para mantener este beneficio, Yemil deberá cumplir un estricto protocolo que incluye:

Tratamiento psicológico obligatorio: Asistir de forma especializada a un centro de salud para abordar conductas de violencia doméstica.

Toque de queda residencial: Permanecer en su casa los miércoles y jueves entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m.

Prohibición de acercamiento: No podrá contactar ni acercarse a la víctima bajo ninguna circunstancia ni vía de comunicación.

Control artístico: Cualquier concierto, grabación o actividad de su carrera musical fuera de su horario libre requerirá una autorización escrita del Juzgado de Cumplimiento.

Seguimiento continuo hasta 2028

El Órgano Judicial, mediante su equipo de Trabajo Social, realizará visitas sorpresa periódicas tanto en la residencia del cantante como en su nuevo puesto de trabajo para certificar la puntualidad y las firmas de asistencia.

La resolución judicial detalla que la pena formal del artista concluirá el 20 de mayo de 2028.

En paralelo, la jueza ordenó a las partes involucradas buscar un acuerdo para el resarcimiento económico a la víctima; de no lograrse un consenso, el tribunal emitirá un pronunciamiento definitivo sobre el monto económico a pagar.