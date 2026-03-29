Zona Libre de Colón reordena su comercio ante cambios en proveedores y destinos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bélgica y Japón ganan terreno entre los proveedores, mientras China reduce su participación y Estados Unidos pierde peso en el sistema.

En la Zona Libre de Colón, la segunda más grande del mundo, 2026 comenzó con una señal conocida: el comercio sigue moviéndose, pero no necesariamente vale más.

Durante enero y febrero se repitió una tendencia observada el año pasado, con un mayor volumen de carga y un ligero retroceso en el valor de la actividad.

El intercambio comercial acumulado alcanzó $3,696.1 millones, 0.3% menos que en igual período de 2025, mientras que el movimiento físico de mercancías subió 9.6%.

La Zona Libre de Colón movilizó más de 437 mil toneladas métricas en el primer bimestre de 2026. Cortesía

Dentro de ese total, las importaciones sumaron $1,873.5 millones, con una contracción de 2.3%, mientras que las reexportaciones alcanzaron $1,822.6 millones, con un alza de 1.9%.

El comercio, en otras palabras, se mantuvo casi estable, pero con una mejor dinámica en la salida de mercancías que en la entrada.

Mientras el monto total bajó 0.3%, el movimiento físico creció 9.6%, al pasar de 398.8 mil a 437.2 mil toneladas métricas. En importaciones, la carga aumentó 1.7%, hasta 237.6 mil toneladas; en reexportaciones, el salto fue de 20.9%, hasta 199.6 mil toneladas.

La Zona Libre movió más mercancía que hace un año, pero ese mayor flujo no se tradujo en un aumento equivalente en dólares. El comportamiento del movimiento comercial en la Zona Libre de Colón responde a una dinámica global más compleja que va más allá de una simple lectura de cifras.

De acuerdo con Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, lo que se observa en los primeros meses del año confirma una tendencia clara: más volumen de mercancía en tránsito, pero con menor valor por operación, en un contexto donde los factores externos están redefiniendo la lógica del comercio internacional.

Dovi Eisenman, presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, atribuye el mayor movimiento de carga con menor valor a precios internacionales más bajos y a una operación más eficiente del inventario. Archivo

A esto se suma un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus inventarios. Según Eisenman, el entorno internacional, marcado por tensiones comerciales entre grandes potencias, ajustes arancelarios y reacomodos en las cadenas de suministro, ha llevado a los importadores a reducir su exposición. En lugar de acumular grandes volúmenes de mercancía, las empresas están optando por operar con inventarios más bajos, priorizando liquidez, rotación y eficiencia logística.

Sin embargo, este mismo escenario abre una ventana de oportunidad para la Zona Libre de Colón. Eisenman señaló que el nearshoring ha comenzado a ganar terreno, con empresas que buscan acercar sus inventarios a los mercados finales para reducir riesgos.

En ese contexto, la Zona Libre se posiciona como un hub estratégico que permite responder con rapidez, mantener disponibilidad de productos y reducir la dependencia de cadenas de suministro largas y vulnerables.

Gráfico realizado con la inteligencia artificial Notebooklm con datos de la Zona Libre de Colón.

Finalmente, el empresario destacó que el modelo de negocio de la Zona Libre está en plena transformación. La competitividad ya no se mide por la capacidad de almacenar grandes inventarios, sino por la eficiencia en la gestión logística y la velocidad de respuesta.

En ese sentido, considera que quienes logren adaptarse a este nuevo entorno estarán mejor posicionados para capitalizar las oportunidades que surjan una vez se estabilicen las condiciones del comercio global.

Proveedores

En el lado de los proveedores, China Continental siguió siendo el gran origen de las importaciones, con 38.3% del total entre enero y febrero de 2026.

Sin embargo, su liderazgo se dio en un contexto de retroceso: el valor de las compras desde ese mercado cayó de $802.4 millones en 2025 a $717.3 millones este año. Su participación también se redujo, al pasar de 41.9% a 38.3%.

Detrás de China hubo movimientos más llamativos. Bélgica pasó de $27.7 millones a $121.9 millones y saltó de una participación de 1.4% a 6.5%, escalando con fuerza dentro del ranking.

China sigue liderando como proveedor, pero redujo el valor de sus exportaciones hacia la Zona Libre. Archivo

Las importaciones procedentes de Bélgica hacia la Zona Libre de Colón están dominadas por productos farmacéuticos y de cuidado personal. El principal rubro son los medicamentos preparados para usos terapéuticos o profilácticos, que concentran cerca de dos tercios del total importado desde ese país.

A esto se suman antisueros, medicamentos con corticosteroides, vacunas y otros productos inmunológicos acondicionados para la venta al por menor. También figuran perfumes, aguas de colonia y de tocador, mascarillas y algunas partes de maquinaria,

Japón también dio un salto notable: de $45.1 millones a $119.4 millones, con una participación que subió de 2.4% a 6.4%. Estados Unidos, en cambio, bajó de $171.7 millones a $113.6 millones y perdió peso relativo, de 9.0% a 6.1%.

Este gráfico se hizo con la Inteligencia Artificial Notebooklm con datos de la ZLC.

Panamá también ganó espacio como proveedor dentro del movimiento de la zona. Sus ventas pasaron de $18.7 millones a $66.0 millones, elevando su participación de 1.0% a 3.5%.

Vietnam se mantuvo entre los principales socios, aunque retrocedió de $72.8 millones a $60.1 millones. Hong Kong cayó de $52.6 millones a $48.5 millones, y México descendió de $75.5 millones a $46.6 millones.

El mapa de proveedores no cambió por completo, pero sí se reordenó con claridad en los primeros diez lugares.

Ese reacomodo también se aprecia en las posiciones. En 2025, después de China aparecían Estados Unidos, México y Vietnam entre los principales proveedores.

En 2026, el segundo y tercer lugar fueron para Bélgica y Japón, mientras Estados Unidos cayó al cuarto puesto. Panamá subió hasta el quinto lugar.

El intercambio comercial de la Zona Libre de Colón alcanzó $3,696.1 millones entre enero y febrero de 2026. Archivo

Es un cambio importante, porque muestra una diversificación mayor del origen de las mercancías y un menor peso relativo de algunos abastecedores tradicionales.

Si se mira la carga física, la influencia china es todavía más dominante. En volumen, China representó 68.4% de las importaciones del primer bimestre, muy por encima de Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Japón y México.

Esto indica que, aunque el valor de las compras chinas se redujo, ese país sigue siendo por mucho el principal origen de la mercancía que entra a la Zona Libre.

Destino

En las reexportaciones, el cambio más visible estuvo en los destinos. Panamá se convirtió en el principal mercado receptor, con $343.3 millones entre enero y febrero de 2026, muy por encima de los $146.0 millones del mismo lapso del año pasado.

Su participación saltó de 8.2% a 18.8%, convirtiéndose en el gran motor del crecimiento de este rubro.

Venezuela, que en 2025 ocupaba el cuarto lugar con $143.5 millones, pasó al segundo puesto en 2026 con $141.7 millones. Aunque el valor enviado a ese mercado bajó ligeramente, su posición mejoró porque otros destinos retrocedieron más.

Venezuela se posicionó como segundo destino con $141.7 millones en reexportaciones. Cortesía

Colombia, que había liderado el ranking bimestral en 2025 con $151.9 millones, cayó al tercer lugar con $134.9 millones. Costa Rica pasó de $146.8 millones a $133.6 millones y quedó en cuarto lugar.

Estados Unidos mejoró su desempeño como destino de reexportación al subir de $92.4 millones a $125.5 millones, consolidándose en la quinta posición.

Guatemala también destacó, al pasar de $132.4 millones a $103.2 millones y mantenerse entre los primeros mercados, mientras que Nicaragua subió de $68.7 millones a $80.6 millones.

Ecuador, por su parte, avanzó de $64.2 millones a $72.9 millones, en un contexto en el que varios destinos tradicionales mostraron ajustes.

En el grupo de países que perdieron espacio resaltan Chile y Perú. Chile cayó de $77.4 millones a $44.0 millones, mientras Perú bajó de $79.6 millones a $42.0 millones. Honduras retrocedió de $80.4 millones a $63.5 millones y República Dominicana de $70.7 millones a $62.9 millones.

Este gráfico fue realizado con la IA Notebooklm con datos de la ZLC.

El cambio en las posiciones confirma que la demanda regional se está moviendo y que los mercados de destino no están comprando igual que hace un año.

Cuando se observa la carga física de las reexportaciones, Venezuela gana aún más relevancia. En volumen, ese mercado absorbió 15.2% del total, solo por detrás de Panamá, que concentró 21.3%.

Le siguieron Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras y Costa Rica. El dato sugiere que hacia Venezuela se está enviando una cantidad significativa de mercancía, aunque no necesariamente de alto valor unitario.

Es evidente el incremento hacia ese país sudamericano, luego de la acción militar de Estados Unidos a inicio de año que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, hecho que ha impulsado las inversiones en Venezuela.

La foto que deja el primer bimestre es la de una Zona Libre activa, con más movimiento de carga y una estructura comercial que se está reacomodando. Las importaciones todavía sienten el golpe de la caída en compras desde algunos mercados clave, pero las reexportaciones ayudan a sostener el balance general.

Más que una contracción severa, lo que muestran las cifras es un cambio en la ruta del negocio: menos valor en la entrada, más dinamismo en la salida y un nuevo mapa de socios que obliga a mirar con más detalle qué tipo de mercancía se está moviendo y hacia dónde.

Burocracia

Mientras el mercado espera las cifras de marzo para medir el impacto real de factores externos como la tensión en Medio Oriente y el roce comercial entre China y Panamá tras la anulación del contrato con Panama Ports Company, en el ámbito local ya comienzan a surgir señales de alerta sobre otros elementos que podrían incidir en el movimiento de mercancías dentro de la Zona Libre de Colón.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), advirtió que el nuevo procedimiento aduanero “solo añade más papeleo” y genera incertidumbre en la operación de la Zona Libre de Colón. Itzali Pérez

Uno de ellos es la implementación de un nuevo procedimiento aduanero que entraría en vigencia el próximo 1 de abril y que ha generado inquietud entre los operadores logísticos.

De acuerdo con el Consejo Empresarial Logístico (COEL), se trata de un requisito adicional que, lejos de agilizar los procesos, podría traducirse en más trámites y mayor carga administrativa para las empresas que operan en la zona franca.

El presidente del COEL, Ángel Sánchez, explicó que hasta el momento no hay claridad sobre el alcance de la medida ni sobre su objetivo específico.

“Aún no tenemos información; la medida es para el 1 de abril”, señaló, al tiempo que advirtió que se trataría de “un procedimiento adicional que solo ayuda en más papeleo”, en un sistema que ya enfrenta retos en materia de agilidad y competitividad.

La incertidumbre también radica en el origen de la disposición. Según Sánchez, inicialmente se planteó que el registro estaría vinculado a compromisos regionales del Sistema de la Integración Centroamericana (SIECA), pero posteriormente se indicó que responde a una normativa de carácter nacional.

La Autoridad Nacional de Aduanas exigirá desde el 1 de abril la Declaración de Exportación o Reexportación a través del sistema SIGA-DMCE, un requisito obligatorio para la salida de mercancías desde la Zona Libre de Colón que busca reforzar el control y la trazabilidad de la carga. Archivo

“No está claro… nadie sabe”, resumió, reflejando la falta de comunicación que ha generado preocupación entre los actores del sector.

En paralelo, la Autoridad Nacional de Aduanas ha señalado que, a partir del 1 de abril de 2026, será obligatoria la presentación de la Declaración de Exportación o Reexportación para la salida de mercancías desde la Zona Libre de Colón, como parte de un proceso de modernización y mayor control de los regímenes aduaneros.

La medida se apoyará en herramientas tecnológicas como el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) y la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE), con el objetivo de estandarizar los procedimientos y reforzar la fiscalización de las operaciones.

Incluso, la propia Aduanas había extendido el plazo de implementación hasta el 1 de abril mediante un comunicado en el que reconocía que algunos usuarios aún no habían completado los trámites requeridos para operar bajo este esquema, lo que evidencia que el proceso de adaptación no ha sido uniforme dentro del sistema.

Este tipo de medidas cobra relevancia en un momento en que la Zona Libre intenta sostener su dinamismo en medio de ajustes en el comercio internacional.

Para los operadores, cualquier incremento en los tiempos o costos asociados a trámites aduaneros puede impactar directamente la competitividad del sistema, especialmente en un entorno donde el volumen crece, pero el valor de las operaciones muestra señales de estancamiento.