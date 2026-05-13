Zonas francas de Panamá y República Dominicana enfrentan el reto de pasar de exoneraciones a industrias de alto valor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los presidentes José Raúl Mulino de Panamá y Luis Abinader de República Dominicana, coincidieron que la integración logística, la inteligencia artificial y la sofisticación industrial marcarán la nueva etapa de crecimiento de las áreas libres de impuestos en la región.

República Dominicana llegó a Panamá con una lección incómoda pero clara: las zonas francas ya no sobreviven solo vendiendo bodegas baratas y exoneraciones fiscales. El negocio ahora está en atraer industrias tecnológicas, manufactura avanzada y cadenas logísticas de alto valor agregado.

Ese fue el mensaje que dejó el presidente de Luis Abinader durante el XII Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en Panamá, donde tanto él como José Raúl Mulino coincidieron en que ambos países buscan aprovechar sus plataformas logísticas y marítimas para aumentar el comercio y las inversiones.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (c), asiste junto a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader (3-i), y al dr. Mohammed Al Zarooni (2-d), presidente ejecutivo de la World Free Zones Organization, a la inauguración oficial del Congreso Mundial de Zonas Francas este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

República Dominicana llegó al congreso mostrando músculo: cerca de 90 parques de zonas francas, más de 200,000 empleos directos y una apuesta creciente por industrias tecnológicas, semiconductores y manufactura avanzada.

Panamá, en comparación, mantiene 18 zonas francas activas y siete en desarrollo, con más de 170 empresas instaladas, aunque juega con una ventaja estratégica difícil de igualar: el Canal de Panamá y su red de puertos en el Atlántico y el Pacífico.

El contraste refleja dos modelos distintos. Panamá ha construido históricamente su fortaleza alrededor de la conectividad marítima, la logística y la reexportación, con la Zona Libre de Colón como principal vitrina comercial de la región. República Dominicana, por su parte, busca posicionarse como un centro de manufactura avanzada y producción tecnológica vinculada a cadenas globales de suministro.

El evento reunió a más de 1,500 empresarios, inversionistas y autoridades para debatir sobre el futuro del comercio internacional y los retos que enfrenta el sector frente a la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la transformación digital.

Mulino defendió el papel de las zonas francas como motores de libertad económica y desarrollo, y señaló que Panamá debe avanzar en formación técnica, emprendimiento, inteligencia artificial y sostenibilidad para mantenerse competitivo.

República Dominicana y Panamá buscan elevar las inversiones e intercambio comercial.



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Abinader, por su parte, presentó el caso dominicano como un modelo que dejó atrás las operaciones básicas para enfocarse en innovación y transferencia tecnológica.

El mandatario dominicano también adelantó que conversó con Mulino sobre ampliar el alcance del acuerdo comercial entre ambos países y fortalecer áreas como turismo, logística e inversiones.

“Queremos que más turistas de Panamá visiten nuestro país y también atraer visitantes a Panamá”, dijo Abinader a medios panameños, entre ellos La Prensa.