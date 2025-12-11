Panamá, 11 de diciembre del 2025

    TARJETA ROJA

    Zúñiga pide acelerar acciones contra la pesca ilegal tras reunión con la ARAP

    José González Pinilla
    El diputado Roberto Zúñiga (centro) realizó un recorrido junto a directivos de la ARAP. Cortesía/Arap

    El diputado independiente y jefe de la bancada de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, sostuvo este jueves 11 de diciembre una reunión con directivos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) para conocer los avances y temas pendientes del país en materia de pesca ilegal, así como las exigencias planteadas por la Unión Europea.

    Durante unas dos horas, Zúñiga conversó con el administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla; el subadministrador, Gerardo Irimia; y parte de su equipo de trabajo sobre las acciones que desarrolla la entidad.

    El diputado explicó que visitó la institución como parte de su rol fiscalizador y tras haber sostenido una reunión en la Unión Europea con la DG MARE, donde —según dijo— le manifestaron elementos de “incertidumbre” respecto al cumplimiento de Panamá para evitar una tarjeta roja.

    Señaló que uno de los principales retos que enfrenta el país sigue siendo la imposición de multas a los buques pesqueros y auxiliares, incluido el cobro de sanciones a determinadas embarcaciones de bandera china.

    Zúñiga indicó además que, dentro de la propia ARAP, reconocen que todavía faltan “importantes mejoras” en materia de trazabilidad.

    Realizaron también un recorrido por el Centro de Seguimiento Pesquero (CSP). Cortesía/Arap

    Para ello, informaron que trabajan en un decreto que esperan aprobar en febrero de 2026 y que permitirá poner en marcha una plataforma tecnológica de trazabilidad a partir de marzo del mismo año.

    “Durante el encuentro expresé mi preocupación e interés en que Panamá avance en esta materia, cumpla con los compromisos internacionales y logre pasar a una tarjeta verde”, afirmó.

    El diputado subrayó también la importancia de que la ARAP cuente con personal idóneo, técnico y especializado, y que exista confianza y credibilidad en el país.

    Durante la reunión, el equipo de la ARAP presentó los aspectos legales y operativos vinculados a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como los avances hacia una trazabilidad más efectiva y el uso de aplicaciones tecnológicas.

    Además, realizaron un recorrido por el Centro de Seguimiento Pesquero (CSP), encargado de la vigilancia satelital.

    Por su parte, Carrasquilla explicó las distintas acciones que desarrolla la institución con el objetivo de continuar “fortaleciendo el manejo y control de la flota, mediante procesos más rigurosos de verificación, trazabilidad, el uso de herramientas tecnológicas de primera y la modernización del proceso de carta de no objeción”.

