Buscan a un francés por contacto con hantavirus mientras Países Bajos recibe a evacuados críticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La odisea del crucero MV Hondius suma tres muertes y siete afectados, mientras un avión ambulancia debió desviarse a Gran Canaria tras la negativa de Marruecos para permitir su reabastecimiento.

Las autoridades sanitarias de Europa se encuentran en máxima alerta ante la llegada de tres pasajeros evacuados de urgencia del crucero MV Hondius, sospechosos de haber contraído hantavirus.

El operativo, marcado por tensiones diplomáticas y logísticas, busca contener un brote que ya se ha cobrado la vida de tres personas y mantiene a varios pasajeros en estado crítico.

En tanto, las autoridades sanitarias francesas informaron que siguen “estrechamente” el caso de un francés que viajó en el mismo avión que una persona infectada por hantavirus en el buque MV Hondius.

El francés identificado viajó en el mismo vuelo que uno de los dos pacientes que fueron evacuados desde el barco a Johannesburgo para ser hospitalizados a finales de abril, precisaron las autoridades galas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios para hablar sobre el caso del crucero afectado por un brote de hantavirus, este miércoles en Bruselas. EFE/ Olatz Castrillo

Operativo de evacuación y bloqueo en Marruecos

Este miércoles, dos aviones ambulancia partieron desde Cabo Verde con destino a Países Bajos transportando a un médico neerlandés de 41 años, un británico de 56 y un alemán de 65 años. Según la operadora Oceanwide Expeditions, dos de ellos presentan síntomas graves, mientras que el tercero es vigilado por haber tenido contacto estrecho con una de las víctimas mortales.

El traslado enfrentó complicaciones cuando Marruecos prohibió la entrada de uno de los aviones a su espacio aéreo para repostar combustible en Marrakech. Ante la negativa, la aeronave tuvo que realizar una escala técnica de emergencia en Gran Canaria, España, bajo estrictos protocolos que prohibieron el descenso de cualquier persona de la nave.

El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. EFE/ Elton Monteiro

Un rastro de víctimas y seguimiento internacional

El brote, que comenzó tras la partida del buque desde Argentina el pasado 20 de marzo, presenta un balance trágico:

Tres fallecidos: Un ciudadano neerlandés, su esposa (quien murió en Sudáfrica) y una mujer alemana.

Siete afectados en total: Incluyendo a los evacuados y un ciudadano británico que permanece en estado crítico en Johannesburgo.

Vigilancia en Francia: Las autoridades galas continúan con el rastreo de cerca del ciudadano francés que compartió vuelo con uno de los infectados, ante el temor de que se trate de la cepa Andes, capaz de transmitirse entre humanos.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, donde va a ser trasladado un médico a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, que va a ser evacuado en avión. fondeado en Cabo Verde. EFE/Alberto Valdés

Próximos pasos: Cuarentena y repatriación

A pesar de la evacuación, 146 personas permanecen a bordo del MV Hondius, asistidas ahora por especialistas en enfermedades infecciosas enviados desde Ámsterdam. Se espera que el buque atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Desde allí, se activará un corredor humanitario: los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles a bordo serán trasladados a un hospital militar en Madrid para cumplir una cuarentena obligatoria bajo supervisión de la OMS.