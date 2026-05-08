Irán dice que cada vez que se acerca una salida negociada Estados Unidos realiza una acción militar

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó este viernes que cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra, Estados Unidos lleva a cabo “una aventura militar temeraria”, en la primera reacción oficial iraní al intercambio de ataques de anoche entre Teherán y Washington.
“Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria”, indicó el político en X.
Araqchí se preguntó si se trata de “una burda táctica de presión” o es que “una vez más, un saboteador haya engañado al presidente de Estados Unidos para que se meta en otra ciénaga”, en una aparente referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
“Sea cual sea la causa, el resultado es el mismo: los iraníes nunca se doblegan ante la presión”, dijo el diplomático.
Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026
Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure.