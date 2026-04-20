Panamá, 20 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Bloqueo naval

    Tensión en Ormuz apenas roza a Wall Street mientras repunta el petróleo

    EFE
    Tensión en Ormuz apenas roza a Wall Street mientras repunta el petróleo
    El edificio de la Bolsa de Nueva York (NYSE) se ve detrás de la estatua de la Niña Valiente en Nueva York, Estados Unidos. EFE/OLGA FEDOROVA

    Wall Street cerró este lunes 20 de abril en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.01%, tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

    Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en los 49,442 puntos; el selectivo índice Standard & Poor’s (S&P) retrocedió un 0.24%, hasta 7,109 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0.26%, hasta los 24,404 enteros.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó desafiar el bloqueo naval del país norteamericano en el estrecho de Ormuz.

    Tensión en Ormuz apenas roza a Wall Street mientras repunta el petróleo
    Operadores caminan frente al edificio de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos. EFE/OLGA FEDOROVA

    El mandatario indicó que el buque se encontraba bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos “por su historial previo de actividades ilegales”.

    Por su parte, Irán recuperó el sábado el “control estricto” de Ormuz, apenas un día después de haber anunciado su reapertura, y posteriormente la Guardia Revolucionaria iraní obligó a retroceder a dos petroleros con banderas de Botsuana y Angola.

    En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos implementa un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

    Tensión en Ormuz apenas roza a Wall Street mientras repunta el petróleo
    Un transeúnte toma una fotografía del edificio de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos..EFE/OLGA FEDOROVA

    La bolsa viene de cerrar una jornada en la que el S&P 500 superó por primera vez los 7,100 puntos, apoyado por el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho.

    En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 7% y se situó en 89.61 dólares el barril al resurgir las tensiones entre Washington y Teherán.

    Mientras, el oro, activo refugio, bajaba un 0.89%, hasta los 4,836 dólares la onza, y la plata perdía un 2%, hasta los 79.89 dólares la onza.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu prepara primer pago por ACH y recomienda actualizar datos. Leer más
    • Panamá extradita a Estados Unidos a iraní implicado en exportación de tecnología sensible. Leer más
    • Magistrados disponen de 100 galones de gasolina gratis al mes, mientras sube el precio del combustible. Leer más
    • Desde este lunes arranca el registro para pagar $250 millones de Cepanim a jubilados. Leer más
    • Mulino evaluará regulación de Uber e InDrive tras críticas ciudadanas. Leer más
    • Repartidores de PedidosYa en paro no tienen vínculo laboral formal, según Mitradel. Leer más
    • IMA: lugares de venta de las Agroferias para el lunes 20 y martes 21 de abril. Leer más