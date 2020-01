Acercarse a la mansión de George Clooney tendrá multa de hasta 500 dólares

ITALIA

El alcalde de Laglio, Roberto Pozzi, ordenó imponer multas de hasta 500 euros (543 dólares) por aproximarse por tierra o navegando a "Villa Oleandra" y "Villa Margherita", mansiones del actor estadounidense George Clooney en esa localidad del Lago de Como (norte de Italia).



Las dos correspondientes ordenanzas municipales se pueden consultar desde hoy en la página web del ayuntamiento y se aplicarán a los no residentes.





La prohibición de acercarse a las mansiones o navegar frente a ellas existía ya desde 2003 y había sido aprobada "por motivos de orden público y para garantizar la seguridad de las personas".La novedad es que han sido ampliadas las distancias mínimas que hay que mantener y, sobre todo, las multas.Según algunos medios internacionales, el ayuntamiento de Laglio ha aprobado estas medidas ante la llegada de Clooney y de su mujer, la abogada Amal Alamuddin, en los próximos días a la localidad para celebrar el próximo 6 de mayo una gran fiesta por el 54 cumpleaños del actor.

Clooney compró en 2002 "Villa Oleandra", una mansión del siglo XVIII que se asoma al Lago de Como, por cerca 10 millones de dólares, y posteriormente adquirió la adyacente "Villa Margherita" para garantizar mayor privacidad ante el acoso de los "paparazzi" y curiosos.







Esos medios aseguraron que las medidas se habían aprobado con la intención de garantizar la privacidad del actor y de sus huéspedes, sobre todo ante la previsible llegada de fotógrafos y cámaras de televisión, pero el ayuntamiento asegura que se trata de una cuestión de seguridad.Como se puede leer en las ordenanzas de 2002 y 2003, a las que se han añadido las nuevas sanciones, se especifica que ante las dos mansiones del actor, "sobre todo en los meses de verano (hemisferio norte), se producen concentraciones de personas que se detienen delante de las entradas de las casas o en sus proximidades" y esto impide la entrada y salida, y produce problemas en el tráfico urbano. Por ello y para garantizar la seguridad se aplicarán multas de 50 a 500 euros a quien no las respete.En el otro edicto se considera que la anterior prohibición de no navegar a menos de 50 metros de la costa donde se encuentran ambas villas no ha sido suficiente para evitar los problemas de orden público y seguridad y, por tanto, se ha decidido aumentar la distancia a 100 metros.