Agenda cultural del 7 al 13 de octubre

Tour de Cine Francés 2019 en Cinépolis.

Esta semana se proyectará la cinta Amanda. Sinopsis: David es un joven de 20 años de París que se dedica a vivir el presente. Se gana la vida con pequeños trabajos, y evita tomar decisiones que le comprometan. Es solitario y soñador. Un día se enamora de Lena, una vecina que acaba de llegar. Pero el tranquilo transcurso de su vida estalla de pronto cuando su hermana mayor muere brutalmente en un atentado. David es la única persona que se puede hacer cargo de Amanda, su sobrina de siete año.

Cinta Costera Running

Selina Casco Antiguo invita a todos los interesados a unirse en su grupo de running por la Cinta Costera. El punto de encuentro será el lobby del hotel (Calle 12 Este) a las 5:45 p.m., de donde partirán para ver el atardecer.

Café Científico

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) invita al Café Científico “Tuberculosis y VIH”. El mismo contará con la participación de investigadores como el Dr. Amador Goodridge, Dra. Idalina Cubilla, Dra. Ciara Ordoñez, Mgtr. Dilcia Sambrano y Mgtr. Marina Ábrego.

Fecha: Miércoles, 9 de octubre de 2019.

Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar: INDICASAT-AIP, edificio 208, Ciudad del Saber.

Para inscribirse visite el siguiente enlace: https://arcg.is/10bamG

Exposición: Picasso, sueños en grabado. Esta exposición está formada por dos colecciones diferentes de la obra gráfica de Pablo Picasso (Málaga, 1881 – Mougins, 1973), que cultivó en todas sus posibilidades a lo largo de su vida, y a la que siempre concedió gran importancia.

Fecha: Del 9 de octubre al 9 de noviembre.

Inauguración: 9 de octubre.

Lugar: Centro Cultural de España, Sala de Exposiciones.

Hora: 7.00 p.m.

Entrada gratuita.

Cabaret Caliente Continua el músical Cabaret Caliente en el Teatro Guild de Ancón. Los días jueves, viernes y sábado, hasta el 12 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. Las entradas se pueden adquirir en la página web: www.tustiquetes.com

Exposición de pinturas de Rossella Gilli

Historiadora del arte, pintora, escultora y diseñadora de joyas, Rossella Gilli presenta en la Alianza Francesa de Panamá, hasta el 31 de octubre, su exposición: Diálogo entre Europa y Panamá.

Inauguración: Jueves 10 de octubre.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Panamá

Entrada gratuita.

La Embajada de Alemania en Panamá invitan al Oktoberfest 2019 a realizarse del 11 al 12 de octubre, a realizarse en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber. Habrá venta de comida alemana, panameña e internacional. Así como artesanías y cerveza alemana. El valor de la entrada es de 7.00 dólares los adultos, jubilados y niños (3 a 12 años) es de 3.50 dólares.

Festival PRISMA

Continúa el Festival de Danza Contemporánea de Panamá, donde se están presentando 17 piezas de danza interpretadas por bailarines de todas partes del mundo, en diversos puntos de la ciudad capital, como el Teatro Nacional, el Teatro Anita Villalaz, el Ateneo de la Ciudad del Saber o el Biomuseo, por mencionar algunos.

Lugar: Teatro Ateneo, Ciudad del Saber.

Hora: 8:00 p.m.

Grupo: Parts + Labour Danse (Canadá).

Obra: By the skin of your teeth.

Grupo: Budapest Dance Theater (Hungría).

Domingo 13

Obra: Doze.

Obra Felices los cuatro

Sigue en las tablas la comedia teatral Felices los cuatro sigue en las tablas hasta el 13 de octubre en el Teatro ABA. Dirigida por Agustín Clément, la obra cuenta los enredos por los que pasa una pareja en su 15 aniversario, cuando Jaime le pide a Eva avivar la relación con un intercambio de parejas cibernético. Los boletos están de venta en la taquilla del teatro a través de la página web: www.tustiquetes.com (Comedia para mayores de 14 años)