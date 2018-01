Alain Delon: 'Dejaré este mundo sin lamentarlo'

Alain Delon, leyenda del cine francés, aseguró a sus 82 años que dejará este mundo "sin lamentarlo", al vivir en una época que le da ganas de "vomitar", en una entrevista divulgada este jueves.

"La vida me importa poco. Lo he visto todo. Pero sobre todo, odio esta época, me dan ganas de vomitar", explica el actor al semanario Paris Match, en un número especial consagrado a sus 60 años de carrera.

"Hay seres que odio. Todo es falso. Ya no hay respeto, ya nadie da su palabra. Solo cuenta el dinero. Todo el día oímos hablar de crímenes. Sé que dejaré este mundo sin lamentarlo".

"Casi todo el mundo murió", subraya el actor de El Gatopardo y El Samurai, quien perdió hace unos meses a la actriz Mireille Darc, con quien había compartido su vida en los años 1970.

Delon explica que actualmente no hay ninguna mujer en su vida: "No la he encontrado".

"No digo que no haya candidatas. Hay diez, pero ninguna de ellas me conviene para acabar mi vida (...) Podría casarme con una mujer si estuviera dispuesta a acompañarme hasta el final", afirma, a la vez que expresa su deseo de morir junto a su perro.