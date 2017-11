Amazon producirá serie de TV de 'El señor de los anillos'

Después de seis películas que recaudaron casi $6 mil millones en la taquilla de cine, Amazon.com Inc. cree que aún hay dinero para extraer en la Tierra Media.

El pionero del comercio en línea dijo el lunes que adquirió los derechos televisivos mundiales de El señor de los anillos y está trabajando con Warner Bros., la editorial HarperCollins y los herederos de JRR Tolkien en una serie de varias temporadas.

La medida subraya el profundo compromiso de Amazon con el vídeo. La compañía ofrece miles de películas y programas de televisión en línea para los clientes de su servicio Prime de $99 al año.

La compañía ha producido programas originales como Transparent y The Man in the High Castle, pero aún no ha logrado un éxito en la línea de programas como The Walking Dead de Fox y Game of Thrones de HBO.

La nueva serie, disponible exclusivamente en Amazon, explorará líneas argumentales que preceden a The Fellowship of the Ring (La comunidad del anillo), la primera entrega de la trilogía épica de Tolkien, autor británico que murió en 1973. El acuerdo incluye posibles series escondidas de la historia central, dijo la compañía.