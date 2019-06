Amber Heard, protagonista de 'Aquaman', comparte fotos de su gira a Guna Yala

La actriz estadounidense Amber Heard compartió en su cuenta de Instagram fotos y videos de la gira que realizó en la comarca Guna Yala, en Panamá, hace una semana.

La artista, de 33 años, protagonista de Aquaman, visitó el país en su rol de Human Rights Champion, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A través de Instagram Stories, Heard, con más de 3 millones de seguidores, compartió una historia donde aparece despegando en un helicóptero rumbo a la comarca, seguida de otra en la que está caminando entre niños, jóvenes y adultos de la comunidad a la que tituló " Heart Warming Welcome by the kuna people" (una cálida bienvenida del pueblo guna).

