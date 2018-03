Anuncian película de 'Los Soprano' con guion de David Chase

Los Soprano tienen planes de ir al cine. Warner Bros. Pictures anunció el jueves que New Line adquirió un guion para una precuela del creador de la serie David Chase y Lawrence Konner.

El estudio dijo que el título tentativo de la película es The Many Saints of Newark, que quiere decir "Los muchos santos de Newark", y que transcurrirá durante los disturbios de los años 60 en Newark.

La aclamada serie de Chase sobre el mafioso Tony Soprano, interpretado por el difunto James Gandolfini, se transmitió durante seis temporadas por HBO y fue galardonada con 21 premios Emmy.

El presidente de Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich, dijo en un comunicado que el estudio está muy contento de que Chase haya decidido revisitar y ampliar el universo de los Soprano. Chase será el productor ejecutivo y coguionista del filme, pero aún está por decidirse quién será el director.