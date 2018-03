Aplazan unos días el nuevo juicio de Bill Cosby

La apertura del nuevo juicio del comediante estadounidense Bill Cosby, previsto inicialmente el 2 de abril, será aplazado unos días para examinar los recursos presentados por la defensa.

El juez Steven O'Neill aplazó del 29 de marzo al 2 de abril el inicio del proceso de selección de jurados y fijó para el 29 y 30 de marzo las audiencias para examinar los nuevos recursos. No dio fechas para la apertura del proceso.

Uno de los dos recursos versa sobre el testimonio de la madre de una presunta antigua víctima de Bill Cosby, Kelly Johnson, que la defensa quiere excluir de los debates. El segundo concierne el testimonio de una excolega de Andrea Constand, que acusa a Bill Cosby de haberla agredido sexualmente a inicios de 2004, único hecho por el cual será juzgado el actor ante la corte del condado de Montgomery (Pensilvania).

La defensa quiere que estas declaraciones desfavorables a Andrea Constand sean incluidas en el dossier. El juez O'Neill descartó este lunes 19 de marzo todos los recursos ligados a su decisión del jueves de autorizar a la fiscalía a citar a cinco presuntas antiguas víctimas de Cosby en el nuevo juicio, que tendrá lugar tras la anulación de un primer proceso a finales de junio pasado.

Las acusaciones de estas cinco mujeres no forman parte del juicio contra la leyenda de la televisión estadounidense. Tras la anulación del primer juicio porque el jurado no logró llegar a un veredicto unánime, Cosby, de 80 años, que saltó a la fama con la serie televisiva The Cosby Show (1984-1992), cambió de abogado.

Despidió al defensor local de Pensilvania Brian McMonagle y contrató al abogado de celebridades Tom Mesereau, que defendió exitosamente al cantante Michael Jackson en 2005, cuando fue absuelto de acusaciones de toqueteo de un menor. Cosby fue acusado de agresión sexual por decenas de mujeres a lo largo de varias décadas. La gran mayoría de los delitos denunciados han prescrito. Pase lo que pase en el juicio, su reputación está definitivamente arruinada por las acusaciones. Podría ser sentenciado hasta con 30 años de cárcel.