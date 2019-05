Arranca el Festival de Cannes con un desfile de zombis

El Festival de Cannes se abrió este martes con la comedia de zombis Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch, después de una ceremonia que sonó sobre todo en español, de la mano de Javier Bardem y Alejandro González Iñárritu.

+ info Filmes que aspiran a la Palma de Oro en Cannes

Bardem y la actriz francesa Charlotte Gainsbourg declararon inaugurado el 72º Festival de Cannes, uno de los más ambiciosos de los últimos años con directores como Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar en liza por la Palma de Oro.

"C'est fait!" (¡Está hecho!), gritó Bardem, tras dirigirse al público en español.

En el Gran Teatro de Lumières, Iñárritu, presidente del jurado, tomó la palabra también en español y recordó su primera vez en Cannes, hace 19 años, cuando presentó su ópera prima Amores Perros.

"Me siento como si fuera a comer frutas exóticas y deliciosas", dijo Iñárritu a propósito de las 21 películas que verá en los próximos días para decidir junto al resto de miembros del jurado cuál de ellas se llevará la Palma de Oro.

"Haremos todo lo posible para encontrar la joya", agregó el director en el escenario, donde una silla vacía con el nombre de Agnès Varda inscrito sirvió para rendir homenaje a la cineasta francesa fallecida en marzo.

Una lluvia de estrellas había cruzado poco antes la alfombra roja del Palacio de Festivales. Desde una elegante Julianne Moore, de verde, hasta Eva Longoria, con un escotado vestido rosa, pasando por las espectaculares modelos brasileñas Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart.

Cerró el desfile el reparto de Los muertos no mueren, con Bill Murray, Adam Driver y Tilda Swinton, y también Chloë Sevigny y Selena Gomez, que lucía un top tipo corsé en crudo.

La película se centra en una apacible localidad de nombre banal, Centerville, donde empiezan a suceder cosas extrañas: la luna está omnipresente, los animales se comportan de forma inhabitual... Los habitantes comprenden entonces que los muertos están saliendo de sus tumbas para asesinarlos salvajemente. Es hora de luchar por la supervivencia.

Iggy Pop en zombi adicto al café, Murray y Driver en policías fatalistas, Tom Waits en ermitaño y Tilda Swinton manejando el sable a lo Kill Bill... a Jarmusch no le faltó imaginación para su nuevo opus.

Una película disparatada, pero también anclada en la realidad y es que detrás de los zombis grotescos y sus banquetes sanguinolentos, el cineasta dispara contra los Estados Unidos de Donald Trump y la sociedad de consumo.

Las referencias son directas: Keep America White Again se lee en una gorra que luce con orgullo un granjero. "El cambio climático no existe", sostienen también responsables gubernamentales en la radio.

Destacada figura del cine estadounidense independiente, Jarmusch es un asiduo de La Croisette, donde en 1984 se alzó con la Cámara de Oro por "Extraños en el paraíso" y en 2005 con el Gran Premio por "Flores rotas".

Su compatriota Quentin Tarantino, otro gran habitual de la muestra, presentará su esperada Érase una vez... en Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

El español Pedro Almodóvar es otro de los grandes nombres del certamen. Con Dolor y gloria, protagonizada por Antonio Banderas y Penélope Cruz, aspira por sexta vez al máximo galardón.

También figuran el estadounidense Terrence Malick y su A Hidden Life y el británico Ken Loach y su drama social Sorry we missed you.