Arte de Alejandro Sanz con Domingo Zapata debuta en Nueva York

Te sabes todas sus canciones y tienes todos sus discos. Ahora podrás conocer otra faceta de Alejandro Sanz: la de pintor. La galería HG Contemporary en Nueva York presenta Smile, una exhibición con cerca de una veintena de cuadros que el superastro español y su compatriota, el artista plástico contemporáneo Domingo Zapata, pintaron juntos.

Se trata de la primera muestra de esta colaboración que comenzó hace un par de años, y que conllevó meses de trabajo. “La verdad es que Alejandro pinta desde hace muchos años y bueno, yo he sido un fan de lo que él hace y no solo de su música sino de todo lo que tiene que ver con su composición”, dijo Zapata en una entrevista con The Associated Press.

“Cuando lo vi pues le dije, Alejandro, tenemos que hacer algo juntos, ¿no?. Y así, como que le rasqué un pelín ... y desde entonces pues nada, ha estado pintando y al final hemos hecho esta composición de cuadros juntos”. “Yo creo que han quedado maravillosos y que representan un poco toda la gente que pasa por nuestra vida, ... toda esa gente maravillosa que conoces”, añadió sobre las obras en la exposición, cuyo título dijo que hace honor a todas las sonrisas que reciben de conocidos y desconocidos.

Cada pieza fue trabajada al unísono por ambos artistas, mayormente en acrílico sobre lienzo, con un estilo que combina el arte figurativo, expresivo y abstracto y un uso de líneas y color que da una sensación de graffiti.

La flor marchita, What I Love About You y La familia real son algunos de los títulos. Todos están a la venta, con precios que oscilan entre 5 mil y 65 mil dólares. "Esta colaboración produce un trabajo artístico muy interesante, y particularmente lo que Sanz y Zapata han creado juntos, evoca el espíritu de Picasso y Condo con un cierto estilo", dijo Philippe Hoerle-Guggenheim, fundador y propietario de HG Contemporary, en un comunicado.

"Para un músico que se abre camino en esta forma de arte, una colaboración con Domingo, quien ha estado en el escenario del arte durante tanto tiempo, es el maridaje perfecto y se desarrolla de una forma hermosa. Juntos han creado un espectáculo creativo e ingenioso".

La obras de Zapata, radicado en Nueva York desde hace 20 años, también puede verse actualmente en las principales pantallas del emblemático Times Square, donde cada dos minutos distintos vídeos de 15 segundos con su arte y mensajes positivos les dan la bienvenida a los turistas a la ciudad.

“Smile” permanecerá en la galería HG Contemporary, en el vecindario de Chelsea en Manhattan, hasta el 15 de mayo. En junio llegará a Madrid y posteriormente a otras ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

Sanz, quien ha acumulado más de 20 premios Grammy y Latin Grammy, no estuvo disponible de inmediato para una entrevista, pero en la cuenta de Zapata en Instagram respondió a una nota de agradecimiento del artista: “Gracias a ti querido maestro. Un honor compartir contigo la pasión por la vida. Eres un genio y me emociono cada vez que te veo pintar”.