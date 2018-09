Atuendos de Aretha Franklin a subasta en Estados Unidos

Apenas unas semanas después de su muerte, una casa de subastas de Estados Unidos anunció el viernes la venta de más de 30 atuendos usados por la legendaria Aretha Franklin.

La casa de subastas Julien's dijo que los trajes saldrían a la venta junto con objetos de otros íconos musicales el 9 y 10 de noviembre en Nueva York. Los atuendos de la reina del soul, que se estima que puedan alcanzar los 4 mil dólares cada uno, incluyen un vestido rojo con lentejuelas diseñado por Arnold Scaasi, el fallecido diseñador conocido, sobre todo, por vestir a primeras damas estadounidenses, que Franklin lució en 1991 en el Radio City Music Hall de Nueva York.

También se ofrecerá una chaqueta de punto de la marca de lujo St. John que Aretha Franklin vistió cuando recibió la Medalla Nacional de las Artes en 1999 de manos del presidente Bill Clinton.

La casa Julien's no informó a quiénes pertenecen los conjuntos en la actualidad. Franklin, que creció cantando en la iglesia de su padre y aprovechó su explosiva voz para interpretar canciones como Respect y (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, murió el pasado 16 de agosto de cáncer.

Cada uno de los tres días que su féretro estuvo en su casa de Detroit para recibir a los admiradores, la reina del soul vistió un atuendo diferente: un conjunto rojo, incluyendo tacones y uñas a juego; un vestido azul brillante, también con tacones combinados; y un vestido rosa con tacones de Christian Louboutin con lentejuelas rosas.