Audiencia clave del caso Weinstein es cerrada a la prensa

Una audiencia clave previa al juicio de Harvey Weinstein comenzó este viernes a puerta cerrada, a pesar de la protesta de varios medios estadounidenses que apelarán esta decisión ante un juez de Nueva York.

La audiencia es importante para este proceso emblemático del movimiento #MeToo: permitiría determinar si varias mujeres que acusaron al famoso productor de Hollywood de agresión sexual serán autorizadas a atestiguar en el juicio que comienza el 3 de junio, además de las dos mujeres que lo denuncian ante la justicia.

Cualquier testimonio adicional de presuntas víctimas, además del de las dos acusadoras, puede aumentar las chances de condena del productor de cine de 67 años.

Tanto la fiscal como los abogados de la defensa pidieron que la audiencia fuera cerrada a la prensa y al público.

La fiscal, Joan Orbon-Illuzzi, estimó que era necesario proteger la confidencialidad de las acusadoras que podría sentar en el banquillo de los testigos. Algunos nombres podrían ser mencionados en la corte por primera vez.

Los abogados de Weinstein destacaron que la difusión de los nombres de estas mujeres y sus acusaciones contra Weinstein perjudicarían el derecho de su cliente a un proceso justo.

Pero un abogado que representa a 13 medios de comunicación, entre ellos The New York Times y The New Yorker, que en octubre de 2017 publicaron las primeras acusaciones contra Weinstein, argumentó que la audiencia debe ser abierta en nombre de la libertad de prensa.

El letrado sostuvo que la mayoría de las acusaciones contra Weinstein ya fueron ampliamente difundidas en la prensa y las redes sociales.

El juez James Burke estimó sin embargo que no hay un "método alternativo" para proteger los derechos de la defensa y la confidencialidad de las mujeres concernidas, y decidió que la audiencia sería a puerta cerrada.

El abogado de los medios, Robert Balin, dijo a la AFP que apelará inmediatamente la decisión.

Desde octubre de 2017, más de 80 mujeres acusaron públicamente a Weinstein de haberlas violado, agredido sexualmente o acosado, entre ellas celebridades como Ashley Judd, Angelina Jolie o Salma Hayek.

Pero el productor solo fue inculpado formalmente de dos agresiones -una felación forzada en 2006 y una violación en 2013-, ya que las otras acusaciones eran demasiado antiguas y los delitos prescribieron.