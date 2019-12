J Balvin se sale de su zona de confort para 'Energía'

NUEVO ÁLBUM

Aunque dice que "ahora es que empieza el trabajo", J Balvin tiene grandes motivos para relajarse.

Su nuevo álbum Energía debutó el viernes en el No.1 en 16 países, según iTunes, y alcanzó el No. 7 del Top 10 general, junto a los lanzamientos de Drake, Beyonce, los Red Hot Chili Peppers, los Avett Brothers y el megaéxito de Broadway Hamilton.

"Ha sido impresionante la respuesta del público", dijo el astro colombiano del reggaetón en una breve entrevista reciente."Tenemos cinco canciones en el Top 10 (de iTunes latino). Estoy sin palabras", expresó.

Balvin se refería a los sencillos Bobo, Ginza y Safari, en el que puso a Pharrell Williams a cantar en español por primera vez, además del reciente lanzamiento Malvada.

Bobo figuró dos veces en la lista, una como sencillo y otra como parte del álbum. Bobo encabeza esta semana la lista Hot Latin Songs de Billboard, donde Ginza ya lleva 48 semanas.

Safari, que también cuenta con la colaboración de Bia y Sky, debutó en el No.1 de la lista de música latina de iTunes y ha recibido una amplia cobertura de los medios de comunicación en inglés.

Energía, con 15 cortes coescritos por Balvin, Poo Bear y Bull Nene, entre otros, también cuenta con la colaboración de Daddy Yankee, en Pierde los modales; Yandel, en Acércate; Fuego, en 35 pa las 12, y Juanes, con un solo de guitarra en No hay título.

El disco, producido por Sky y mezclado por Mostyáy publicado por Universal Music Latin Entertainment, se grabó este año en Colombia, entre Medellín y Cartagena, y Los Ángeles.

"Fueron muchas horas de trabajo, de poner una nueva en energía para que esto fuera un éxito", dijo Balvin.

El músico ha vivido cuatro años de grandes logros entre los que se enlistan un Latin Grammy por el tema Ay vamos, un dueto de Sorry con Justin Bieber en el que cada uno cantó en su lengua natal, y su aparición en la portada de la revista neoyorquina The Fader, que por primera vez publicó una entrevista en inglés y español.

Solo en el año pasado sus videos acumularon más de 2 mil millones de vistas en YouTube.

¿Sintió presión para igualar sus éxitos previos con Energía? "Obviamente hay presión", expresó el músico, cuyo verdadero nombre es José ÁlvaroOsorio Balvin.

"Pero las presiones también son buenas porque te permiten salir de la zona de confort". Dijo que se trabajó mucho el concepto musical y visual del álbum y que sus seguidores se impresionarán.

Solo la participación de Pharrell, con quien dijo que fue "una experiencia muy bonita poder trabajar", fue "un game changer" (revolucionario).

"Es una evolución que no suena nada al reggaetón" que hizo en el pasado, dijo. "Estoy súper agradecido con Dios y con la vida, con el público, con lo que está pasando. Me lo he disfrutado al máximo".