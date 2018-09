Barbra Streisand a Trump en nueva canción: ¡No me mientas!

Cuando Barbra Streisand comenzó a escribir la letra para su nuevo tema político, Don't Lie to Me (No me mientas), inicialmente pretendió hacer referencias "muy sutiles" al presidente Donald Trump. Pero no se pudo contener.

"Perdí los estribos", dijo. Don't Lie to Me, lanzada el jueves, muestra a una apasionada Streisand cuestionando al líder de Estados Unidos y abogando por un cambio.

Parte de la letra, en inglés, dice "¿Cómo duermes cuando el mundo sigue girando?/Todo lo que construimos se ha deshecho/¿Cómo duermes cuando el mundo está ardiendo?/Todo el mundo le responde a alguien".

"Sencillamente no puedo soportar lo que está ocurriendo", dijo la actriz y cantante ganadora de premios Oscar, Grammy y Emmy en una entrevista telefónica con The Associated Press el miércoles por la noche.

"Su ataque a nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestros fundadores —pienso que estamos en una pelea— ... Estamos en una guerra por el alma de Estados Unidos".

Don't Lie to Me forma parte de su nuevo álbum, Walls (Muros), su primer proyecto con canciones mayormente originales desde el 2005, a la venta el 2 de noviembre.