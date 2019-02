"If Beale Street Could Talk" y 'Roma' ganan premios Spirit

If Beale Street Could Talk se coronó el sábado como mejor película en los premios Spirit del cine independiente, que también premiaron a Roma como mejor filme internacional.

El galardón se entrega a horas del codiciado premio de la Academia este domingo, en los que la cinta de Barry Jenkins está nominada en tres categorías.

La película cerró con tres Spirit: mejor director para Jenkins y mejor actriz de reparto para Regina King, además del premio más importante, el de mejor película.

Roma, la película autobiográfica del mexicano Alfonso Cuarón, se impuso en la única categoría a la que fue nominada: cine internacional.

"Me siento optimista en este momento por la diversidad que estamos viendo en el cine... y creo que esta categoría pronto será irrelevante", dijo Cuarón que ganó el mismo premio por Y tu mamá también.

Roma cuenta la historia de una joven indígena llamada Cleo -interpretada por la debutante de la actuación Yalitza Aparicio- que trabaja como doméstica y niñera de una familia de clase media en Ciudad de México en la turbulenta década de 1970.

La película, hablada en español y una lengua indígena, recibió 10 nominaciones a los premios de la Academia, incluida mejor película, que si gana, sería la primera producción de habla no inglesa en hacerlo.

If Beale Street Could Talk sigue a una joven afroamericana que, con el apoyo de su familia, busca limpiar el nombre de su esposo acusado erróneamente y probar su inocencia antes del nacimiento de su hijo.

Al recibir el premio a mejor director, Jenkins quiso ser honesto.

"No voy a mentir, no quería ganar este estúpido premio. Con todo lo que está pasando en el mundo, se siente extraño estar aquí arriba", dijo el director sobre la necesidad de que más mujeres sean directoras de cine.

Se impuso a tres mujeres Debra Granik ("Leave No Trace"), Tamara Jenkins ("Private Life") y Lynne Ramsay ("You Were Never Really Here"), además de a Paul Schrader ("First Reformed").

Ninguna mujer fue nominada a este Óscar a mejor dirección. Tampoco Jenkins.

Glenn Close, que ha arrasado en esta temporada de premios, se hizo con la categoría de mejor actriz, en la que también aparece como favorita para el domingo, por su papel en La esposa.

"Es muy difícil para mi colocarme en una situación de ganadora-perdedora. No creo que haya perdedores", dijo a periodistas en la alfombra roja, que era azul. "Y decir 'espero ganar' no me sienta bien, porque mira quienes compiten en esta categoría, y el increíble trabajo que hicieron".

La categoría de mejor actriz de los Spirit la presentó Javier Bardém junto con Aparicio, a quien aplaudió por su papel: "personificó a uno de los invisibles".

Close desfiló por la alfombra y recibió el premio junto a "su cita" de la tarde: su perrito Pip, muy bien comportado y que se robó la atención de todos.

El británico Richard E. Grant se llevó por su parte el premio a mejor actor de reparto por Can You Ever Forgive Me?, película por la que también fue nominado al Óscar. Aunque no cree que tenga chance.

"Eso está grabado en piedra desde hace un mes, un maravilloso y brillante actor, Mahershala Ali, ya tiene el premio. Así que los otros cuatro nominados estamos disfrutando el viaje. No hay ninguna posibilidad", dijo entre risas a periodistas.

Can You Ever Forgive Me? ganó también como mejor guión y Won't You Be My Neighbor?, que no compite en el Óscar, mejor documental.

Los premios se celebraron mientras se registraban disturbios en la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, cuando la oposición intentó ingresar al país con camiones cargados de medicinas y alimentos para encarar la severa crisis en ese país.

Dos personas murieron y decenas resultaron heridas.

La venezolana Gabriela Rodríguez, productora de Roma, dijo a la AFP que su corazón estaba "dividido". "Quiero ir a ver mi teléfono a ver qué está pasando. Estoy muy dividida, siento que estoy aquí pero que tengo que estar allá".

El rapero y cineasta Boots Riley mostró por su parte apoyo al mandatario Nicolás Maduro al recibir el premio a mejor primer película como director, por Sorry to Bother You.

"La CIA está tratando de hacer un golpe en Venezuela (...), todos debemos alzar nuestras voces para detener a Estados Unidos de forzar un cambio de régimen en Venezuela por petróleo", dijo al recibir la estatuilla.