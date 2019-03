Cantante Maluma anuncia nueva gira por Estados Unido

Aún está trabajando en su álbum 11:11 pero Maluma ya tiene fecha para su próxima gira. O, mejor dicho, para el último tramo de la misma.

El astro colombiano de la música urbana comenzará el 6 de septiembre en San Diego, California, una serie de conciertos por 21 ciudades de Estados Unidos y Canadá que incluyen Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Boston, Nueva York, Toronto, Miami y Washington.

“Estoy muy emocionado de mostrar otra vez lo que más me gusta hacer, que es estar en el escenario y tener estas experiencias inolvidables con todos mis fanáticos”, dijo Maluma a The Associated Press el miércoles en una entrevista telefónica.

Antes pasará por Europa y América Latina, pero esos calendarios se darán a conocer más adelante. Lo que sí pudo decir es que terminará el 9 de noviembre en San Juan de Puerto Rico, donde el martes recibió el premio ASCAP al mejor compositor del año por éxitos como Amigos con derechos, Clandestino, El préstamo y Mala mía.

Adelantó que en la gira estará acompañado de su banda, que incluye a dos coristas, un baterista, bajo y guitarra, y que planea “impresionar” visualmente a su público: “Quiero que la gente se lleve una experiencia desde el principio hasta el final del concierto”.

Maluma también anunció que su cuarto álbum de estudio 11:11, que le seguirá a su disco ganador del Latin Grammy F.A.M.E., saldrá a la venta a principios de mayo y que “tiene una energía muy positiva”.

Maluma decidió titular su álbum 11:11 porque es un número que lo ha “perseguido” toda su vida. Contó que muchas veces al verlo pedía un deseo y que éste se le cumplía. Además, señaló, la suma de sus dígitos da cuatro y éste es su cuarto disco. “Así que es un álbum lleno de deseos, lleno de cosas mágicas”, dijo.

A sus 25 años Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño, es uno de los artistas más populares de la música urbana, con una red de seguidores que asciende a casi 40 millones en Instagram, más de 23 millones en Facebook, 5,6 millones en Twitter y 18 millones en su canal de YouTube.

En 2017 tuvo una de las giras más rentables de la música latina con 105 conciertos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel que recaudaron más de un millón de dólares en boletería. El año pasado la gira de “F.A.M.E.” llenó a capacidad el Madison Square Garden en Nueva York, el American Airlines Arena de Miami y The Forum en Los Ángeles.

Imparable, Maluma le atribuye su salud mental y física al ejercicio.

“Es como mi terapia. Es lo que me pone los pies en la tierra también. Me ayuda a estar equilibrado”, dijo el cantante. “El ejercicio a mí no me puede faltar. Es la mejor forma de tener un balance para mí, en lo personal”.