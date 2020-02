Chris Evans tenía pánico de hacer el Capitán América

7:12 a.m. - NUEVA YORK, EU. (DPA). -Cuando la estrella de Hollywood Chris Evans aceptó el papel de Capitán América en la adaptación cinematográfica del cómic, comenzó también una especie de psicoterapia.

"No lo habría hecho si no hubiera firmado por Capitán América y de pronto me hubiera entrado un pánico total. En el segundo en el que dije 'sí' pensé: ok, lo hago, pero también tiene que estar todo bien en mi cabeza", contó Evans al diario The New York Times.

El actor de Los 4 Fantásticos, de 30 años, se planteó preguntas existenciales como "¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es ser una gran estrella de cine, éste es un modo grandioso de lograrlo.

"Pero eso no es necesariamente lo que quiero conseguir", señala.

Con todo, es consciente de que sus quejas se producen dentro de unos estándares muy altos: "No es que diga, 'pobre de mí, trabajo en una mina'", reconoce.