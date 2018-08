Chris Stapleton lidera lista de nominados a Premios CMA

Chris Stapleton encabezó el martes la lista de nominados a los Premios CMA de la Asociación de la Música Country con cinco candidaturas que incluyen artista del año.

Stapleton también se medirá por los honores al vocalista masculino del año, sencillo del año y canción del año por Broken Halos, y álbum del año por From A Room: Volume 2. Es su tercera nominación a artista del año y la cuarta consecutiva a vocalista masculino.

El productor y músico Dann Huff recibió cuatro candidaturas, a músico del año, sencillo del año por Drinkin' Problem, y álbum del año por partida doble, por Graffiti U y Life Changes. Huff ya ha sido galardonado como músico del año en tres ocasiones.

Jason Aldean, Dierks Bentley, Dan + Shay, Florida Georgia Line, Chris Janson, Miranda Lambert, Midland, Thomas Rhett y Keith Urban recibieron tres nominaciones cada uno. Esta es la 14ta para Urban como vocalista masculino del año.

La canción country más grande del año, Meant To Be, de Bebe Rexha y Florida Georgia Line, se medirá por el premio al sencillo del año. Las otras nominadas en esa categoría fueron 'Broken Halos' de Stapleton, ''Drinkin' Problem" de Midland, Drowns the Whiskey de Aldean con Lambert, y Tequila de D + Shay. En cuanto a mejor artista nuevo, los candidatos son Lauren Alaina, Luke Combs, Chris Janson, Midland y Brett Young.

Las nominaciones fueron anunciadas desde el restaurante de Luke Bryan en Nashville en el programa Good Morning America de la cadena ABC. "Cada vez que a uno lo nominan a artista del año, es tan gratificante", dijo Bryan. "Es algo que uno puede compartir con sus fans". Brad Paisley y Carrie Underwood serán los anfitriones de los Premios CMA, que se entregarán el 14 de noviembre.