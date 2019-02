Christie’s subastarpa arte del fallecido George Michael

La colección de arte de George Michael, que incluye un par de objetos conservados en formol de Damien Hirst, será subastada el próximo mes.

Se subastarán 200 obras en Christie’s, con precios que oscilarán entre 400 libras y 1.5 millones de libras ($1.9 millones), dijo la casa de subastas en un comunicado el viernes. Las ganancias ayudarán a mantener el trabajo filantrópico del cantante británico. Michael murió a los 53 años en 2016.

Michael, quien se volvió famoso gracias a Wham! a principios de la década de 1980, forjó una exitosa carrera en solitario, recopiló obras de jóvenes artistas británicos como Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas y Jake and Dinos Chapman.

El artículo más caro es la vitrina de vidrio de Hirst que conserva a una paloma blanca en formol. Titulada La verdad incompleta, la obra de 2006 tiene un valor estimado entre 1 millón de libras y 1.5 millones de libras.

Una vitrina de vidrio más pequeña de Hirst contiene el corazón de un toro con alas de paloma y perforado con una daga. Se llama "El inmaculado corazón sagrado", y su valor estimado oscila entre 120 mil libras y 180 mil libras. Michael lo compró por 313.250 libras en Sotheby’s como parte de la famosa subasta de Hirst que tuvo lugar cuando Lehman Brothers colapsó en 2008.

También a la venta: un retrato digital del cantante por Michael Craig-Martin en 2007 que cambia de color. Se muestra a Michael con un rostro azul, una barba candado púrpura y cabello anaranjado. Se mostrará en una pantalla de computadora montada, su valor se estima entre 60 mil libras y 80 mil libras. Y hay una manta decorada con las palabras "Drunk to the Bottom of my Soul" (Borracho en el fondo de mi alma) de Emin que está valorada entre 180 mil libras y 250 mil libras.

Los trabajos se subastarán en la venta nocturna de arte de posguerra y obras contemporáneas el 14 de marzo en Londres, así como durante la subasta en línea que tendrá lugar del 8 al 15 de marzo.